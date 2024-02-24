Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1932
kein Paket benötigt wird, wo steht das geschrieben?
Sie haben es mit den Daten vermasselt, vielleicht sollten Sie versuchen, eine einfache Syntax zu erarbeiten und dann Ihre Modelle zu trainieren.
Versuchen Sie, dies auf die Daten anzuwenden, bevor Sie das Modell trainieren
X ist eine Matrix mit Prädiktoren
5k Ansichten, ala Dorf
nein, niemand hilft, sondern nörgelt nur
Was habe ich falsch gemacht - ich habe die Spalte mit den SchlusskursenIch füge die Daten als Anhang bei, damit Sie sie besser verstehen können.
Ich muss bei der Eingabe der Befehle einen Fehler(( gemacht haben
Error in x2set(Xsub, n_neighbors, metric, nn_method = nn_sub, n_trees, : Non-finite entries in the input matrix
Aber vielleicht habe ich es an die falsche Stelle gesetzt?
Was ist die 0,001 - was bedeutet sie?
Falscher Ort )))
Sie möchten "X" manipulieren, bevor es erstellt wurde
machen Sie es so.
die Größe des ZZ-Knies in Punkten oder was auch immer es ist, abhängig von der Anzahl der Ziffern.
Sie wissen nicht, was was ist, schauen Sie:
sehen wir, dass es sich um ein TTR-Paket handelt.
schreiben Sie es in die Konsole.
Hilfe bekommen
Nicht da ))
Ja, es ging noch ein bisschen weiter und ergab dies
Wenn ich einen Preisschritt von 1 habe, sollte ich dann 0,001 in z.B. 100 ändern?
Sie wurde auf 100 geändert.
Mit Parameter ändern spielen
Dieses Bild stammt von den letzten Ergebnissen - 4 klare Cluster
Vorhin sprachen Sie von einigen numerischen Werten, um die Ergebnisse abzuschätzen - welche Zahlen schlagen Sie uns vor?