Dieses Bild stammt von den letzten Ergebnissen - 4 klare Cluster
Vorhin sprachen Sie von einigen Zahlenwerten zur Bewertung der Ergebnisse - welche Zahlen schlagen Sie vor, um sie zu betrachten?
Ja)) und nun die Testdaten ansehen
Ich habe gesagt, dass das alles Unsinn ist. Sie sollten sich den Fehler des Modells anhand der Testdaten und nicht anhand der Bilder ansehen, den Fehler eines jeden Modells aus einem beliebigen Paket
Ändern Sie übrigens die Indizes, da Sie mit nur 10k Daten trainieren.
und Sie haben über 500k an Daten
Wer kennt sich mit polynomischer oder harmonischer Annäherung ausBITTE!!!
Jetzt sind die Testdaten wieder da.
Ich muss es zuerst auf kleine Daten abstimmen und es dann mit großen Daten ausprobieren.
Übrigens ist mir aufgefallen, dass R sehr irrational mit dem Speicher umgeht - es frisst viel.
Jetzt wieder über Testdaten schimpfen
Natürlich tut es das
Ah, ja, danke!
Hier ist das Bild - ein bisschen schlechter, aber der Trend ist da.
Ich verstehe einfach nicht, was hier los ist - woher kommt ein weiterer Cluster, wenn es vorher keinen gab?
neue Daten - neue Punkte
neue Daten - neue Punkte
Ich verstehe nicht, was hier los ist.
Haben wir etwas trainiert und es dann auf den Test angewendet oder was? :)
Das scheint alles Unsinn zu sein.
Wie oft habe ich dir das schon gesagt? 3? 5?
Wer kennt sich mit polynomischer oder harmonischer Annäherung ausBITTE!!!
Und was wollen Sie am Ende?, mit Oberschwingungen den Weg zu Fourier. Oder zu orthogonalen Polynomen, von denen es viele gibt. Alle können zersetzt werden)