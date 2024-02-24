Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1885
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ja, man muss alles durchgehen, sonst kann man es nicht.
Probieren Sie es aus, es ist gut, um zu verstehen, wie Parameter die Ergebnisse beeinflussen.
Ja, ich hab's gesehen. Schade, dass man sein eigenes nicht einstecken kann.
Versuchen Sie zunächst, lerning_rate zu reduzieren.
Schönes Bild, man sieht deutlich, wo das Übertraining hin ist
Handel mit Ihren Clustern, wie ich schon sagte
Und der Fehler beträgt 0,82 % bei neuen Daten
Du hättest auf mich hören sollen, als ich dir sagte, du sollst ein Einkaufszentrum bauen und es überprüfen, und du hast ein paar Optimierer, Parser und anderen Mist gebaut.
Das normale Netz scheint besser zu sein als lstm. Und tanh ist besser als relu.
Die Netzparameter sind überall gleich. Die Daten sind auf einen Bereich von +-1 normalisiert.
Auf der linken Seite sind die Fehler von Trayn und die Validierungen von Epochen dargestellt. In der Mitte stehen die Nettoleistung auf dem Tablett und der Benchmark. Auf der rechten Seite ist das Nettoergebnis der Validierungen und des Benchmarks zu sehen.
tanh
relu
lstm
Ich musste viel Zeit mit lstm verbringen, bis es von 0,5 wegging. Das Ergebnis war nicht sehr gut, und das Parameterfenster war sehr eng. Und ich habe etwa 10 Minuten gebraucht, um es zu trainieren. Aber hier hat das Netz etwas länger als eine Minute geübt. Sie sagen, dass lstm länger braucht, um zu trainieren, in diesem Beispiel trainierten die Netze in der gleichen Zeit (Aktualisierung, dennoch braucht lstm länger, um zu trainieren).
Das normale Netz scheint besser zu sein als lstm. Und tanh ist besser als relu.
Die Netzwerkeinstellungen sind überall gleich.
tanh
relu
lstm
Tatsächlich musste ich lange Zeit an lstm rütteln, um es von 0,5 wegzubekommen. Das Ergebnis war nicht sehr gut und das Parameterfenster war sehr eng. Und ich habe etwa 10 Minuten gebraucht, um es zu trainieren. Aber hier hat das Netz etwas länger als eine Minute geübt. Sie sagen, dass lstm länger braucht, um zu trainieren, bei diesem Beispiel trainieren die Netze in der gleichen Zeit.
Ich habe einen primitiven NS ohne Ausbildung. Ich sehe keinen Sinn in der Ausbildung, und ich will auch niemanden entmutigen.
Das Balkendiagramm in Prozent zeigt die wahrscheinliche zukünftige Bewegungsrichtung an.
Es ist wichtig, dass die richtigen Informationen in das Netz eingespeist werden.
Wenn Sie den Müll füttern. Das Ergebnis wird bei jedem Paket chaotisch sein.
Ich hoffe, es ist klar, dass Blau oben und Karotte unten ist.
normal ist Sequential Dense ?
Ja
irgendeine Art von Aktivierung funktioniert nicht mit negativen Werten, nicht in das bekommen?
Daran habe ich nicht gedacht. tanh +-1, relu 0-inf
Upd hat sich Beispiele angesehen, relu führt immer noch zu 0 Durchschnitt.
Ich habe einen primitiven NS ohne Ausbildung. Ich sehe keinen Sinn in der Ausbildung, und ich will auch niemanden entmutigen.
Das Balkendiagramm in Prozent zeigt die wahrscheinliche zukünftige Bewegungsrichtung an.
Es ist wichtig, dass die richtigen Informationen in das Netz eingespeist werden.
Wenn Sie den Müll füttern. Das Ergebnis wird bei jedem Paket chaotisch sein.
Ich hoffe, es ist klar, dass Blau oben und Karotte unten ist.
m5 kurz, d1 kaufen, andere stimmen zu.
m5 kurz, d1 kaufen, andere stimmen zu.
In einer Stunde hat sich etwas verändert.
Handeln Sie mit Ihren Clustern, genau wie ich es Ihnen gesagt habe.
und auch wenn der Fehler bei den neuen Daten 0,82 % beträgt.
Du hättest also auf mich hören sollen, als ich dir sagte, du sollst ein Einkaufszentrum bauen und dir einmal ansehen, und du bist einige Optimierer, Parser und anderen Mist gesehen
kein Mist, sondern Süßigkeiten...
alles sollte wie am Schnürchen laufen, Sie machen etwas falsch
aber lassen Sie uns keine öffentliche Diskussion darüber führen. Denn ich stellte mir vor, wie das Geld nach einer solch genialen Entdeckung in meine Taschen fließen würde. Ich möchte sie mit niemandem teilen.