Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1857
Bilder von Kamins und Kochu-Clustern zeigen, also unklar
kmins
kohonen
Wenn man sich die Prototypen ansieht, ist es ziemlich ähnlich, aber was kann man bei nur drei Clustern erwarten?
kmins
kohonen
Ich werde versuchen, eine kürzere TC zu schreiben, ich werde später dazu kommen. Also ja, es ist ähnlich... aber auf der Ebene der Handelslogik kann es einige Unterschiede geben
Prüfen Sie, ob die steigenden und fallenden Kohonen-Cluster in der ersten Stunde in einer der Richtungen nicht mehr als +-0,001 betragen. Und im Allgemeinen (im Durchschnitt) ist der Vektor der Preisbewegung bereits um 1 Uhr klar (wird er gerichtet oder umgekehrt sein).
Und Sie sollten es für verschiedene Paare von benachbarten Stunden betrachten. Es ist klar, dass es irgendwo besser und irgendwo schlechter sein wird.
Sie meinen die Filterung nach Stunden, die Sie eintauschen dürfen und Stunden, die Sie nicht eintauschen dürfen?
Es gibt verschiedene Cluster für verschiedene Stundenpaare. Manche Signale sind 1-2 Stunden lang anders, andere 5-6 Stunden lang. Einige von ihnen sind überhaupt nicht vorhersehbar
weil alles auf saisonalen Zyklen und Volatilitätsclustern beruht. Die Übergänge von Sitzung zu Sitzung sind interessant und so weiter.
Sie können mehr als 2 Stunden brauchen
und das Perseptron liefert schlechtere Ergebnisse, aber glattere
>>> clf.score(X_train, y_train)
0.7438271604938271
>>> clf.score(X_test, y_test)
0.7407407407407407
Und wenn wir Segmente von ungleicher Größe nehmen, die aber, sagen wir, in ZZ? zerlegt sind?
Haben Sie versucht, mehr Cluster auszuwählen und einen bestimmten Cluster binär vorherzusagen?
die Anzahl der Cluster hat keinen Einfluss auf die Qualität der Klassifizierung
Nein, ich stehe nicht auf ZZ
Bravo Maxim, ich gebe Ihnen eine Standing Ovation für ZZ. ZZ ist in jeder Hinsicht eine Sackgasse.... Ich meine es ernst. Mehr als einmal bewiesen und das alles, weil es keinen Wert auf der Nullleiste hat, obwohl Versuche, einen zu schaffen, erfolgreich waren, aber nur in der NS.
Ansonsten ist Maxim eine sehr interessante Studie. Ich denke, dass man mit einem solchen System auch binäre Optionen auf einmal machen kann. Sie werden sich fragen, warum Sie so vorausschauend sind. Sie werden nicht einmal ahnen, dass du mit einem mächtigen Partner ausgestattet bist, der ihre BOs bricht. ....
Sehr interessant - ich muss es versuchen, können Sie den Code in Python schreiben?
Die trainierten Modelle können sofort als fertige Funktionen in die Metaque exportiert werden. Ein Baum oder Wald
und dort können Sie verschiedene Strategien im Prüfgerät verwenden