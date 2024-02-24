Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1851
Alexej, ich danke Ihnen vielmals. Ich werde auf jeden Fall alles überprüfen und Sie über das Ergebnis informieren. Was den Blick in die Zukunft betrifft, so ist er absolut unwichtig und wird nicht passieren, wenn der EA so schreibt, wie der Indikator liest. Wenn es keinen Unterschied zwischen ihnen gibt, spielt das keine Rolle. Alternativ können wir bei einem neuen Balken die erste Änderung des OI abwarten und den neuen Wert für den ersten vorherigen Balken aufzeichnen. Wir können auch keinen neuen Wert aufzeichnen, sondern den alten, der zuletzt für den ersten Balken galt. Das heißt, wir beginnen mit dem Schreiben am Ende des vorherigen Taktes.
Wichtig ist nicht der OI, den wir dem Minutenbalken zuweisen, sondern wie der Indikator aus der Datei gelesen wird.
Denken Sie nicht nur an das Training, sondern auch an die Verwendung des Modells, wenn die Daten vom Markt genommen werden - dort sind die zuverlässigsten Daten verfügbar. Im Moment werden die Daten bei der Eröffnung der Kerze gespeichert, d.h. bei einem Null-Bar gibt es keine Änderung nach der Eröffnung (wenn ich es richtig verstanden habe :) ). Wenn Sie ihn bei einem geschlossenen Balken benötigen, können Sie ihn auf jede andere Weise ändern. Der einzige Unterschied ist der Wert des letzten oder vorletzten Balkens.
neocognitron - eine Art Faltungsnetzwerk, aber ohne Lehrer
https://habr.com/ru/post/214317/
Wer weiß, wie es funktioniert, bitte erklären Sie es mir
Wenn Sie keinen Null-Balken verwenden, können Sie natürlich eine Vorausschau machen. Ich habe hier eine angepasste Version erstellt, so wie ich mit den Daten arbeite.
Das einzige, was mich verwirrt, ist.
Diese Ungleichheit darf nicht beachtet werden. Da der Zeitpunkt des ersten Ticks nicht unbedingt mit der Öffnungszeit der Kerze übereinstimmt. Speichern anstelle von Zeit aus Datei,
Arh_Time=StringToTime(str);
die Zeit auf die Minute genau aus der Variablen NewTime abschneiden.
Und was die Belohnung angeht - ich dachte, ich hätte sie bereits verdient :)
Ja, es entsteht eine Lücke und Sie müssen den Wert aus dem zweiten Balken neu schreiben. Aber meine Frage bleibt unbeantwortet: Wird die Bedingung für einen neuen Balken erfüllt, wenn sich ein Ball öffnet und z.B. ein paar Ticks weiterläuft und dann der OI geändert wird?
Die Prüfung auf einen neuen Balken erfolgt nach einer Volumenänderung, so dass wir zu dem Teil des Codes gelangen sollten, in dem die Eingabe erfolgt.
Leider werden weder der erste noch der zweite Takt im Realtime-Modus geschrieben. Wenn ich den Indikator neu kompiliere, wird der Verlauf geladen, aber nur bis zum dritten Balken, weder der zweite noch der erste werden aktualisiert, obwohl sie in der Datei enthalten sind.
Wo schreibt er nicht? Der Expert Advisor schreibt nicht? Probieren Sie die alte Version des EA aus, bei der er mehrmals pro Minute schreibt, und sehen Sie, ob der Indikator damit korrekt funktioniert.
Ich beschäftige mich mit dem EA jetzt, es hält den Wert der ersten Bar in der Datei aus irgendeinem Grund ändern. Ich habe das Gefühl, dass die neue Bar immer besser ist. Wenn ich es nicht sofort überprüft hätte, wäre ich gestolpert.
Und so weiter bei jeder Neukompilierung. Was ist HZ? Ich habe schon viele Dinge ausprobiert, manchmal lädt es, manchmal nicht...
Jetzt bin ich mit dem Expert Advisor zu tun, hält es den Wert der ersten Bar in der Datei aus irgendeinem Grund zu ändern. Ich habe das Gefühl, dass die neue Bar immer dunkler ist. Ich habe es jetzt überprüft und es sieht so aus, wenn ich neu kompiliere.
Und so weiter bei jeder Neukompilierung. Was ist HZ? Ich habe viele Dinge ausprobiert - manchmal wird es geladen, manchmal nicht...
Mein EA schreibt Ihren EA überhaupt nicht - ich muss ihn ausprobieren. Ich habe es viele Male versucht, und manchmal funktioniert es nicht, manchmal funktioniert es einfach nicht.
Mein EA schreibt Ihren EA überhaupt nicht - ich muss es herausfinden. Oder schicken Sie mir bitte eine Arbeitsversion, die nur für Si geschrieben werden soll.
Sie müssen überall den aktuellen Terminkontrakt angeben. Natürlich funktioniert das in Splice nicht. Wenn ich versuche, eine Alternative zu verwenden, zeige ich die aktuelle Version des Indikators an, die beim Kompilieren nur den zweiten Balken lädt, während der erste Balken immer wechselt.
Alexey, ist es möglich, den Indikator dazu zu bringen, die Werte aus der Datei für den ersten Balken zu lesen, wenn ein neuer Balken erscheint, so dass eine möglichst vollständige Synchronisierung erreicht wird. Er wird nämlich nicht auf dem Chart stehen, sondern periodisch von Signal zu Signal aufgerufen... Das Problem ist, dass der EA MarketBook verwendet und der Indikator Daten von der Börse erhält. Ich denke, wir sollten die Marktbuchüberwachung verwenden, und der Indikator wird mit diesen Eingaben arbeiten. Gewinn!!!!!
Ich denke, die einzige Quelle für die Erlangung von OM sollte der EA sein, und die doppelte Beantragung bei der Vermittlungsstelle ist nicht akzeptabel, sonst machen wir uns einfach die Mühe zu verhandeln. Was meinen Sie dazu?