Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1842
Es gibt einen ausgezeichneten Artikelhttps://www.mql5.com/ru/articles/1530
zu statistischen Untersuchungen von TC-Ergebnissen
Ich würde gerne eine ähnliche Berechnung mit NS durchführen
was man besser als Lehrprobe nehmen sollte:
2. oder Werte von Statistiken des Testers (MO, Sharpe Ratio, maximaler Seriengewinn/-verlust....) über mehrere Testperioden
?
Guter Artikel.
Ich stimme zu. Das ist sehr gut ausgedrückt.
Und wie würde Ihr Netzwerk eine solche Option bewerten? Schließlich betrachtet der NS die Situation aus einem engen Blickwinkel.
Verstehen Sie eine Sache.
Ich bin nicht hier, um die Theorie des maschinellen Lernens zu zerstören, sondern um sie zu verstehen und zu verbessern, so gut ich kann.
Ich bin ein völliger Neuling auf dem Gebiet des maschinellen Lernens und habe nie behauptet, dass ich ein Experte auf diesem Gebiet bin. Ich lerne von Ihnen und durch Sie.
Das Gesetz ist heilig. Es ist schwer zu beschreiben, nicht jeder mag es verstehen.
Zunächst einmal habe ich nichts über die MO gesagt. Wir haben mit Ihnen ausschließlich über den Markt gesprochen, und ich habe das Gesetz, dem der Preis gehorcht, oben beschrieben, aber Sie sind in Ihrem Wissen zu unabhängig, um es auch nur zu lesen und zu versuchen zu verstehen. Die Diskussion ist beendet. Viel Glück!!!!
Das war's. Ich werde den Mund halten. Und Sie müssen mich nicht mit kochendem Wasser übergießen.
Verstehen Sie eine Sache.
Ich bin nicht gekommen, um die Theorie des maschinellen Lernens zu zerstören, sondern um ihre Möglichkeiten zu verstehen und zu verbessern.
Aus der Geschichte der NS ist es einfacher zu verstehen
Das war's, tut mir leid. Ich bin gerade am Lesen.
Denken Sie nicht, dass Sie jemand ausschließt, es gibt hier nur einige Leute, die Demagogie nicht ausstehen können. KI-Systeme sind zwar in der Lage, eine nicht offensichtliche Antwort zu geben, aber es handelt sich immer noch um eine exakte Wissenschaft, bei der 1+1=2 ist, und nicht nur annähernd, wie behauptet wird. Genauso ist der Markt eine sehr konkrete Aktivität, bei der es tatsächliche Nachrichten und Pseudo-Lehren gibt. Wie zum Beispiel die von Yusuf.
Wenden wir uns an Wikipedia, vertrauen Sie ihr?
Markt - eine Reihe von Prozessen und Verfahren, die den Austausch zwischen Käufern (Verbrauchern) und Verkäufern(Anbietern) von bestimmten Waren und Dienstleistungen gewährleisten.
Vielleicht sind also Informationen über das Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern wichtiger als Wellen, Stochastik, Bollinger usw.? Was meinen Sie dazu? Wissen Sie, es gibt viele Pseudo-Experimente, die versuchen, den Spitzenplatz.... Ich denke, ich werde noch ein Video machen, aber diesmal ist es ein Text. Und ich glaube, ich muss etwas am Sound machen. Verdammt, niemand weiß, warum Gopro den Ton mit noise???? schreibt.