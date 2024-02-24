Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1815
es ist nicht naiv. es ist nur zum Spaß....)))) Hier über ns Prädiktoren mo Modell Chips und es gibt keine Formeln hier)))))) außer den geheimen grafischen Wundern))))) Es gibt keine Geheimnisse in Mattenmodellen, man muss sie nur verstehen. ))))))
Hm? Schon gut. Süden, wie die Polen sagen, alle Ihre Geheimnisse sind erforscht, leider nichts Neues.
Ja, meine Herren, es ist möglich, NS zu lehren. Aber es wird in der Vergangenheit gut funktionieren (das ist sicher) oder nur unter außergewöhnlich idealen Bedingungen, die der Markt Ihnen in Zukunft nicht bieten wird.
Ich weiß nicht, wie man diese Art von Preisverhalten besser maschinell vorhersagen kann.
Ich hoffe, Sie verstehen, dass dies der gegenwärtige Zeitpunkt ist.
NS ist eine mehrdimensionale Optimierung!
Was wollen Sie von der Optimierung? Dass sie in den Weltraum geflogen ist, und davor hat sie ein Raumschiff selbst gebaut?
Wenn ein Mensch nicht in der Lage ist, selbst ein Muster in der Grafik zu finden, was wollen Sie dann von den NS?
Ein durchschnittlicher Nerv hat 100 bis 1000 Neuronen, dasmenschlicheGehirn hat 86 MilliardenNeuronen - spüren Sie den Unterschied?
Ich werde es einfach ausdrücken, Sie verwechseln/vergleichen konventionelle Optimierung mit künstlicher Intelligenz, daher all Ihre Unstimmigkeiten, das Problem liegt bei Ihnen und nicht bei der NS !!! (Damit meine ich nicht Sie persönlich, sondern das, was die meisten Leute hier denken).
NS weiß schon eine Menge, sie machen erstaunliche Dinge ...
Karoch. Zusammenfassung, Endergebnis - wenn Sie ein System haben, das 70% der positiven Eingänge zum Beispiel das NS hilft, 90-95% der positiven Eingänge zu machen, wenn Ihr System 50/50 dann mit dem NS gibt es 45/55 mit positiven Eingängen wird 45% sein!
Ja, es ist unangenehm, es ist nutzlos... Was wollen Sie von der Optimierung? Mit Müll am Eingang? Ein Wunder? Nun, jeder will das hier, das Ergebnis ist offensichtlich...
Ich bin schon froh, dass wenigstens eine Person zum Gespräch bereit ist.
Was soll das bringen? Wenn Sie Müll in den NS einladen, was erwarten Sie dann, was dabei herauskommt? Sie können es sich wahrscheinlich denken.
Aber all die schönen Beiträge, die sogar einen wissenschaftlichen Standpunkt vertreten.
Es ist schön, wenn man wenigstens eine Person zum Reden hat.
Ich habe Ihren Beitrag noch einmal sorgfältig gelesen.
Ich will es einfach ausdrücken: Sie verwechseln/vergleichen konventionelle Optimierung mit künstlicher Intelligenz, daher all Ihre Frustrationen, das Problem liegt bei Ihnen und nicht bei der NS!
Ich denke, es hat keinen Sinn, zu optimieren.
Nur die Geschichte kann optimiert werden, aber sie ist bereits weit von der Realität entfernt.
Es gibt viele Hinweise für die Zukunft und nur diese sollten genutzt werden.
Hier wird die KI gebraucht, nicht für die Geschichte))))
Woher kommt der feste Glaube, dass die Preisbewegung ein absolutes Chaos ist? Es gibt so einen Beruf wie "Händler", ein Händler nutzt die dort herrschenden Gesetzmäßigkeiten und verdient sein Brot. Auch ein Neuronetz findet diese Regelmäßigkeiten. Ja, es ist eine nicht triviale Aufgabe, aber sie ist lösbar und es gibt Beispiele.
Ein weiterer Allspreader, er funktioniert und sagt normal voraus. Natürlich nicht perfekt, aber auf dem Niveau eines durchschnittlichen Händlers.
OK, ich hole mir ein Bier und dann antworte ich).
Es liegt in der Natur des neuronalen Netzes, dass es, wenn es auf eine lange Historie hin gut trainiert wurde, unter verschiedenen Bedingungen gut funktioniert, aber wenn sich die Bedingungen drastisch geändert haben, dann hört es einfach auf, Vorhersagen zu treffen und wartet, bis der Markt wieder mit ihm vertraut ist. Darin liegt der große Vorteil von neuronalen Netzen gegenüber "menschlichen" Strategien.
Bitte nehmen Sie das Wort Optimierung nicht als Synonym - angepasste Periode an die stochastische ...
Wenn Sie Ihre Muster analysieren und versuchen, qualitativ hochwertige Einstiegspunkte zu identifizieren, sagen wir Kauf-, Verkaufs- und Müllmuster ...
Und was machen Sie? Sie minimieren den Klassenfehler(das ist die Optimierung) und es gibt drei Klassen: "Kaufen", "Verkaufen". , "Verkauf" Dies ist eineKlassifizierungsaufgabe beim maschinellen Lernen.
Wenn man Marktsituationen in Muster unterteilt und ihnen Zahlen gibt - das ist die Aufgabe des Clustering beim maschinellen Lernen
Die Suche nach der optimalen Anzahl von Mustern - auch das ist Optimierung.
Sie sehen, Sie haben schon lange maschinelles Lernen betrieben, ohne es zu wissen, nur mit nicht optimalen Werkzeugen, aber das ist nicht der Punkt.
Es gibt eineMenge Hinweise für die Zukunft, die nur genutzt werden müssen.
Hier wird die KI gebraucht, nicht in der Geschichte)))
Du widersprichst dir selbst.
Woher wissen Sie, dass es sich um einen Hinweis auf die Zukunft handelt? Wahrscheinlich, weil Sie es schon einmal gesehen haben und es so etwas wie eine Geschichte ist).
Nun, die Geschichte kann sich jederzeit ändern, und das neuronale Netz wird die Art der Preisbewegungen nicht verändern. Träumen Sie nicht einmal davon). Und Sie können jahrelang warten. ...::: www. tv4user.de :::...