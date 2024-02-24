Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1817

Uladzimir Izerski:

Ich habe mich nicht mit den besten Bedeutungen beschäftigt, aber die Essenz ist dieselbe. Ich meine damit, dass KI ein Softwareprodukt ist, das in der Lage ist, die aktuelle Situation zu verstehen und die Zukunft zu sehen.

Nicht ganz so. KI ist ein Komplex von Codes, die dem internen neuronalen Netz dienen. Es gibt also einen NS in der KI, der durch Vor- und Nachbearbeitung von Codes bedient wird. Das heißt, dass es zu jeder KI einen NS gibt, aber nicht jeder NS kann eine KI sein. Ein neuronales Netz ist im Grunde ein Polynom. Wenn dieses Polynom durch eine zusätzliche Ebene von Codes bedient wird, d. h. Vorverarbeitung der Daten, geschickte Aufteilung der Trainingsmenge vor dem Training, Analyse der erzielten Ergebnisse, dann kann dieses System im Allgemeinen als KI bezeichnet werden, wobei das NS nur ein kleiner, aber sehr wichtiger Teil des gesamten Projekts ist. NS kann ohne KI sein, aber KI kann nicht ohne NS sein.... Hier gibt es keine Science-Fiction, sondern nur eine bodenständige Existenz mit einem Code, mehr nicht. Und setzen Sie nicht zu viel auf KI, denn das Wichtigste ist zu verstehen, was KI kann und was nicht.... Dies ist WICHTIG!!!!
 
Micha, was laberst du da? Bist du wieder betrunken, oder was? :))

 
Kumpel, du überraschst mich, wenn du das bis jetzt nicht wusstest.... Komm schon, pass auf, die Leute schauen uns an...
 

Es ist kaum zu glauben, aber der Preis läuft an bestimmten Orten genau wie ein Uhrwerk ab.

So kann dieser Prozess identifiziert und in Code umgesetzt werden. Das wäre die KI. ABER das große ABER. Sobald ich dieses Geheimnis lüfte, wird jeder versuchen, es auszunutzen. Und es wird einen großen Knall geben.

F2

 
Ich werde Ihnen noch mehr erzählen. Es gibt Optionsstufen, die von Händlern gehandelt werden können oder nicht. Diese Werte sind auf dem Markt recht gut bekannt. Definiert durch die Streiks auf jede Option in der Spezifikation, so dass Sie nicht entdeckt haben, Amerika hier, wenn etwas.... Vielleicht habe ich sie für dich geöffnet... Also nur zu...
 
Ich liege gar nicht so weit daneben. Umso mehr von Ihnen))

 
Mdya.... traurig.... es scheint schwierig zu sein, hier angemessen zu sein. OK.... was ist schon dabei... es ist okay, keine Sorge, alles wird wieder gut :-)
 
Komm schon, jammere nicht. Alles wird gut werden.

Sie haben Ihren Kreis bereits so weit eingeengt, dass Sie "Aua" rufen müssen. Du machst dich immer noch gut.

 
Haben Sie etwas zum Inhalt der Frage zu sagen?
 
Natürlich gibt es das. Warum zum Teufel bin ich hierher gekommen?

Hier gibt es interessante, intelligente Menschen, die Ihnen bei der Lösung vieler Fragen helfen können.

