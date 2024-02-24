Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1817
Ich habe mich nicht mit den besten Bedeutungen beschäftigt, aber die Essenz ist dieselbe. Ich meine damit, dass KI ein Softwareprodukt ist, das in der Lage ist, die aktuelle Situation zu verstehen und die Zukunft zu sehen.
Nicht ganz richtig. KI ist eine Kom.
Es ist kaum zu glauben, aber der Preis läuft an bestimmten Orten genau wie ein Uhrwerk ab.
So kann dieser Prozess identifiziert und in Code umgesetzt werden. Das wäre die KI. ABER das große ABER. Sobald ich dieses Geheimnis lüfte, wird jeder versuchen, es auszunutzen. Und es wird einen großen Knall geben.
Ich werde Ihnen noch mehr erzählen. Es gibt Optionsstufen, die von Händlern gehandelt werden können oder nicht. Diese Werte sind auf dem Markt gut bekannt. Definiert durch die Streiks auf jede Option in der Spezifikation, so dass Sie nicht entdeckt haben, Amerika hier, wenn etwas .... Vielleicht habe ich sie für dich geöffnet... Also nur zu...
Mdya.... traurig.... Es scheint schwierig zu sein, hier angemessen zu sein. OK.... was ist schon dabei... Schon gut, keine Sorge, alles wird gut :-)
Komm schon, jammere nicht. Alles wird gut werden.
Irgendetwas zum Sachverhalt?
Natürlich gibt es das. Warum zum Teufel bin ich hierher gekommen?
Hier gibt es interessante, intelligente Menschen, die Ihnen bei der Lösung vieler Fragen helfen können.