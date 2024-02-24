Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1804
Also frage ich - hast du die andere Seite ausprobiert? Sie kennt nicht auch links, oder? - Sie und ich wissen, dass die Karte nach rechts geht, aber sagen Sie es ihr nicht! ))
Ich habe es ausprobiert, es macht keinen Unterschied. Wenn der Test jedoch nach rechts zeigt, hat er sich bereits stark bewegt, wenn er den Handel beginnt. Es ist besser, das letzte Datum zu verfolgen, imha, dann ist die Gewinnwahrscheinlichkeit höher.
ja, das ist klar
Die Frage ist, die Lebensdauer des TS zu bestimmen - wenn Sie sie bestimmen können, ist alles in Ordnung - handeln Sie eine Zeit lang damit - lehren Sie es - handeln Sie es wieder - lehren Sie es...
Ich habe nicht genügend Daten für den Test, deshalb schlage ich vor, sowohl die rechte als auch die linke Hand zu überprüfen, während es keinen Sinn macht, tief in die Geschichte zu schauen, ändert sich die Volatilität die ganze Zeit, so dass nur ein paar Jahre relevant sind, zumindest verwende ich Genetik für 1,5-Jahres-Optionen, Forwardtest für 6 Monate, manchmal für ein Jahr, über ein Jahr TS zeigt in der Regel starke Drawdown, nicht die, die ich möchte
Ich habe nicht genügend Daten für den Test, deshalb schlage ich vor, sowohl die rechte als auch die linke Seite zu überprüfen, während es keinen Sinn macht, tief in die Geschichte zu schauen, die Volatilität ändert sich ständig, deshalb sind nur ein paar Jahre relevant, zumindest verwende ich Genetik für 1,5-Jahres-Optionen, Forward-Test für 6 Monate, manchmal für ein Jahr, über ein Jahr TS hat großen Drawdown - nicht die, die ich möchte
Es gibt keine qualitativen Schilder, ich muss mir ein Fahrrad ausdenken. Wenn Sie das 5fache aus dem Tablett herausholen, ist es ohnehin ein gutes Modell.
das ist das Problem, die Zukunft nicht zu erraten - wie lange es dauern wird, sondern sie zu planen
Wenn es um das Wachstum des Depots geht, ist es umso wahrscheinlicher, dass es anfängt zu verlieren, je weiter es von OOS entfernt ist, und wenn die Menge zugenommen hat, ist es umso wahrscheinlicher, dass es mit Kometengeschwindigkeit aussteigt ))))
Wenn ich mir die Signale ansehe, sah ich einen glatten Chart mit kleinen Drawdowns, aber dann sehe ich Trades, und alles ist OK, TS hat aufgehört zu arbeiten, aber der Drawdown ist viel größer als wenn ich TS.... gestartet, als ob die Anti-Martingale triumphiert - dieses Thema ist alt;)
Wie auch immer, wenn Sie eine Idee haben, was in kach-ve Chips geschraubt werden kann, kann ich sehr schnell überprüfen )
Ich habe sowohl Inkremente als auch Regressionen und andere Dinge ausprobiert, die Ergebnisse sind von Fall zu Falldie Nachrichten im Tester wurden nie gemacht, es hätte Spaß gemacht, mit ihnen zu spielen
2 Jahre EOC, Ausbildung seit 5 Monaten
Um genau zu sein, beträgt der Zeitraum 2 Jahre). Vieles hängt von den Zeiträumen ab. Und Modellierung zu überlagern, ohne sie scheinbar nirgends. Die Frage ist die Mindestgültigkeitsdauer.
Bei eurobucks sind fast alle Merkmale seit 2-3 Jahren gut ausgebildet, es gibt offensichtlich ein Muster. Bei anderen Instrumenten ist es noch schlimmer.
Der Bot findet wirklich das Muster, wenn es eines gibt. Aber sie spielen keine besondere Rolle.
die Nachrichten im Tester wurden nicht gemacht, es würde Spaß machen, mit ihnen zu spielen
Neuigkeiten, wenn auch nur, um eine heruntergeladene Datei zu analysieren, sie ist etwa 10 Jahre alt, glaube ichhttps://www.forexfactory.com/showthread.php?t=549773
Aber ja, ich wollte schon lange schnell und einfach die Nachrichten durchsuchen)
wollen nicht zu stören, synchronisieren mit dem Daten-Tester ... Bae :) obwohl ... was zur HölleNachrichten im Tester ist die beste hav
Ich würde auch sagen, dass ich am Instrument lernen muss). Wenn sich die Matrix während eines Zeitraums ändert, der kürzer ist als der für das Lernen notwendige Zeitraum, handelt es sich wahrscheinlich um SB).