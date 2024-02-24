Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1799
angeschaut...
Die Datei mit dem aktuellen Saldo enthält keine Preise. Die Preise, die Sie mir vorhin genannt haben, stimmen nicht mit der Größe des aktuellen Saldos überein.
UPD==============
Eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ist die Idee selbst ein Fehlschlag, wir sollten nicht analysieren und vorhersagen, das Gleichgewicht Chart, aber die Einstiegspunkte für die gut / schlecht
Ja, seltsamerweise sind 52 Balken aus der OHLCV-Geschichte verschwunden - ich werde mich darum kümmern.
Dieses Gleichgewicht muss die Marktbedingungen aggregieren, die mehr erfolgreiche Geschäfte - es ist ein Wachstum und weniger erfolgreiche - ein Rückgang. Betrachtet man einen bestimmten Einstiegspunkt, so ist dieser lediglich eine Ergänzung zu den bereits bestehenden Bedingungen (analog zu den Blättern).
Nicht ganz richtig. Es gibt keine Beziehung / Korrelation von Parametern zu Wachstum / Rückgang. Es geht wohl darum, den Anstieg / Fall mit Einstiegs- / Ausstiegspunkten / Stopps / Handelsrichtung zu verbinden.
Bitte helfen Sie bei der Lösung eines Kombinatorik-Problems!
Es gibt N verschiedene, nicht wiederholbare Elemente, von denen man jeweils X Elemente nehmen muss, wobei der Eingabewert die Nummer der Kombination aus allen möglichen Elementen ist.
Gibt es dafür eine Formel oder Funktion?
Die Eingabefunktion sollte ein Array mit Elementen, Anzahl der Elemente in der Kombination und Kombinationsnummer erhalten, und die Ausgabe sollte ein Array mit Elementindizes sein.
Bitte um Hilfe!
Um welche Parameter handelt es sich bei der Korrelation?
Für den Kauf und den Verkauf können unterschiedliche Bedingungen gelten.
Für jetzt auf ssa, wenn Sie etwas interessant finden, können Sie versuchen, Vorhersage. Die maximale Verzögerung wird in den Einstellungen festgelegt. Die Zahlen 1,2 sind die Nummern der Komponenten von 1 bis max lag. Die roten Punkte zeigen die Stärke der Komponente an (1 ist die stärkste und in absteigender Reihenfolge). Der Abschnitt Geschichte ist durch blaue Linien gekennzeichnet. Der Indikator baut sich nur dann neu auf, wenn er das Diagramm, die Anzahl der Komponenten oder die vertikale Linie ändert, und Sie können auch das Mausrad drehen.
PS: Interessanterweise funktionierten die Inkremente hier schlechter.
Vielleicht ist folgendes möglichOder Sie können sich den Abschnitt "Kombinationen" in Okulovs Lehrbuch "Programming in Algorithms" ansehen
Von welchen Parametern sprechen wir, wenn es um Korrelation geht?
Ich stimme zu, dass es unterschiedliche Bedingungen für Kauf- und Verkaufstransaktionen geben kann.
Optimierbare Parameter und Wachstumszonen der fallenden Waage. Die Idee ist nicht, zu optimieren, sondern sinnvolle Merkmale für Wachstumszonen des fallenden Gleichgewichts herauszunehmen, aber die Wissenschaft sagt, dass es schwierig oder unmöglich ist, durch irgendwelche Merkmale von BP in Gegenwart von SB. Es ist schwierig, mathematische Modelle zu finden, die die Reihen mit ausreichender Genauigkeit beschreiben, und es ist nicht klar, welche Größe BP benötigt wird.
Symmetrische Bedingungen scheinen mir korrekter zu sein. Die Reihe kann auch umgekehrt werden. ))))
Es war eine Fälschung, ich habe den Code wieder vermasselt.