Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1803
Der Punkt bleibt - finden Sie die Korrelation zwischen Skalen))))
D.h. Korrelation des Lückentextes M15 mit dem vorherigen Lückentext von n Minuten, zum Beispiel? Wir können die Stichprobe wiederholen und sehen.
Ja, aber ich denke, man muss drei Skalen betrachten: Senior und Junior. Stündlich oder 4x stündlich im Probenahmebereich von M15. Die Logik diktiert)
Die Korrelation wird hoch sein, aber gibt es ein Alpha? Ich sollte es überprüfen.
Ich gebe es in mein RL ein, das dauert nur 5 Minuten.
Wenn ich kein RL habe, kann es länger dauern, bis ich den Metatrader öffne (er kann nach einiger Zeit der Benutzung etwas träge werden).
Nun, da ist etwas dran, es ist keine schlechte Option, die man wählen kann.
2 Jahre EOC, Ausbildung seit 5 Monaten
jetzt links von OOS laufen 5 Monate, wenn der Trend der gleiche ist... wie es ist!
;)
Da ist es schon schlimmer, und deshalb die 2X-Testphase. Marktstatistiken ändern sich trotzdem, es wird kein Perpetuum Mobile geben)
also ist es nicht (((.
Wenn Ihr Modell vom Training an links und rechts arbeiten könnte, würde es definitiv auf einige entdeckte Eigenschaften in OHLC treffen
aber ansonsten... nun, wie jeder andere, dann ist die Aufgabe wie bei mir - festzustellen, dass der TS nicht mehr funktioniert,
Ich weiß nicht, was wichtig ist und wie man feststellt, dass TS weiterhin Geld verliert, es ist kompliziert )))
also wird es in beide Richtungen gehen ... auf der rechten Seite weiß ich es einfach noch nicht )
es ist logischer, dies in der Nähe der letzten Daten zu tun, um sie später aufzuschlüsseln
ich frage dich - hast du es auf der anderen seite versucht? links weiß sie auch nicht? - (Sie und ich wissen, dass sich die Karte nach rechts bewegt, aber sagen Sie es ihr nicht!)