Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1797
Ich habe darüber nachgedacht (es geht darum, die Anwendung von Theoretiker und Matstat zu diskutieren). Ich vermute, dass so etwas im Moment besser in Form von Artikeln und deren anschließender Diskussion erfolgen sollte.
Er teilte die Idee mit der Verwaltung und erhielt eine vorläufige Genehmigung. Wenn Sie Ideen und Vorschläge zum Thema Artikel haben, dann teilen Sie sie hier mit.
Wissenschaft ist gut, wenn sie Aufwand und Zeit spart. Hier habe ich eine weitere verrückte Idee - neue Blätter auf der Basis von Abspaltungen anderer Blätter zu sammeln. Die Frage ist, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dies einen positiven Effekt hat und neue Blätter erscheinen, die wenig mit den vorherigen Blättern zu tun haben.
Meines Erachtens ermöglicht dieser Ansatz im Gegensatz zum Gier-Prinzip eine sanftere Verringerung der Vollständigkeit der Stichprobe und dürfte daher das Blattsignal stabiler machen.
Toddler hat einen neuen Artikel veröffentlicht. Ich habe es noch nicht gelesen.
Offensichtlich handelt es sich um eine weitere Verbesserung des Perpetuum mobile, mit erhöhter Geländetauglichkeit.
Es ist wirklich schwierig, Themen aus der komplexen Wissenschaft auszuwählen, die für die Menschen von Nutzen sind))).
Wenn nach Richtungen, dann scheinbar praktische Anwendung verschiedener Modelle in BP Interpretation. Analyse verschiedener NS-Algorithmen für BP mit Verknüpfung zu mathematischen Modellen. Probabilistische Erwartung von NS-Ergebnissen. Theorver- und MO-Algorithmen, was ist besser, was ist schlechter).
Letzteres gefällt mir.
Vielen Dank für den Gedanken zu lesen.))) Es gibt auch einiges an klarem Material auf der Matstat). Die allgemeine Schlussfolgerung, dass eine Reihe durch ein Modell geschätzt/definiert/charakterisiert werden kann, und die Definition der Mindestkurve zur Bestimmung eines gültigen Modells sind ein Thema.
Hier auf der Website gibt es geschlossene Einladungsgruppen
aber bessere Artikel
Ich habe mit Arma herumgespielt. Während ich der Sache auf den Grund ging, habe ich eine Menge interessanter Dinge gelernt. Ich dachte immer, dass der Einheitswurzeltest etwas mit der imaginären Einheit zu tun hat. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Test für die Robustheit von Filtern handelt. arma ist ein Filter, der aus bi und k Filtern besteht. Der Filter kann als ein Verhältnis von B/A-Polynomen dargestellt werden. Ihre Wurzeln werden als Nullstellen und Pole bezeichnet. Ihre Position auf dem Einheitskreis wird zur Beurteilung der Stabilität des Filters herangezogen. Der Einheitswurzeltest ist genau das.
Keine Möglichkeit, einen stabilen Arma-Filter zu erstellen, mit Ar gibt es kein solches Problem.
Man kann sagen, dass ein Filter, man kann sagen, dass es eine Methode ist, die BP beschreibt. Wenn das Modell die VR nicht stabil beschreibt, müssen wir entweder die Anzahl der Polynome erhöhen oder zu einem komplexeren oder anderen Modell übergehen.
Die Arbeit war vor NS und MO. Die Ergebnisse der Mustererkennung liegen schon seit langem vor, aber sie wurden nicht auf diese Weise beschrieben. AI, NS, MO sind nur Werbe- und Promotiontreiber)))) Ein KI-Schrubber ist immer teurer als ein einfacher Mopp)))
Es wäre besser, die Energie in die Entwicklung neuer Funktionen zu stecken... IMHO...
Wenn die Vorzeichen gut sind, dann können wir sogar versuchen, Extrema vorherzusagen, ich habe etwa 400 und 10 Modelle, aber ich sehe, dass ich zehnmal mehr brauche, Trainingsmuster können > 100 GB erreichen, wow )))) Ich habe nicht diese Art von Macht ...
Anhand der Bilder können Sie sehen, dass der Algorithmus in der Lage ist, etwas zu erkennen, aber Sie müssen die Merkmale zusammenstellen ...
Ja, sicher )))) Ich würde gerne sehen, wie sie Bilder erkennen oder Sprache mit "if, then, else" erzeugen, das wäre Hardcore)) Aber im Ernst: Sie reden Unsinn!