Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1790
500k Minuten :)
Nein, versuchen wir es zunächst mit einer einfachen Variante, nur mit dem Saldo und den Preisen
Wie können Sie den Saldo mit der Tabelle ohne Datum vergleichen?
Und wie können Sie ohne das Datum den Saldo mit der Tabelle vergleichen?
Eine Änderung des Saldos bedeutet, dass es einen früheren Eintrag gab.
Fragwürdiger Ansatz...
können Sie die Abschnitte des EA, die nicht funktionieren, herausschneiden. Das wäre genauer, und es gibt weniger Daten zu analysieren.
Das wird nicht funktionieren, denke ich. Wenn wir die nicht handelsbezogenen Abschnitte weglassen, werden keine Indikatormethoden funktionieren.
Handelsflächen sind Bereiche mit unterschiedlicher Effizienz zwischen Gewinn und Verlust. Sie haben eine Zielschätzung. Die Nicht-Handelsbereiche sind diejenigen ohne Informationen, wenn man sie nur im Tester betreibt, werden sie von Nutzen sein. Sie können die Handelsplots für das Training verwenden, nicht für die Auswertung im Tester.
Die Haupteinschätzung erfolgt nicht durch den Indikator, sondern durch den Expert Advisor.
500k Minuten :)
Beigefügt.
Handelsflächen sind Bereiche mit unterschiedlicher Effizienz zwischen Gewinn und Verlust. Sie haben eine Zielbewertung. Nicht handelbare Diagramme sind datenfreie Diagramme, es sei denn, Sie führen sie im Prüfprogramm aus, in diesem Fall sind sie nützlich. Sie können die Handelsplots für das Training verwenden, nicht für die Auswertung im Tester.
Dies hat nichts mit dem Handel zu tun, wenn man Informationen aus dem Chart benötigt und diese ohne Überspringen der Historie erhalten kann, da diese sonst verzerrt wird und die gleichen Amplituden der Wellen falsch berechnet werden. Zum Zeitpunkt des Markteintritts sind diese Informationen bereits bekannt, weshalb sie für die Erstellung des Modells erforderlich sind.
Hier ist es.
Ich musste mich in Excel einarbeiten und die Bilanzdaten runden, da ich die Datei nicht aus R einlesen konnte. Ich habe bestimmt eine Stunde damit verbracht, sie in Excel auszuspucken und zu korrigieren.
Und wie können Sie ohne das Datum den Saldo mit der Tabelle vergleichen?
Ich dachte eigentlich, dass der Saldo auch für jede Kerze zählt und die Charts vergleichbar sind))))).
Ich habe dieses Problem gelöst, indem ich Start- und Enddatum/-zeit der Bilanz genommen und die Preise der OHLC-Datei an denselben Daten ausgerichtet habe, so dass die OHLC-Datei zur selben Minute beginnt und zur selben Minute endet wie die Bilanz. Dann habe ich einfach den Saldo um den Preis interpoliert (gestreckt)
So sieht es aus.
Sie können überprüfen, ob alles in Ordnung ist, zumindest mit dem Auge).
Jetzt werden wir experimentieren
UPD=============
Ich habe einen Kaffee getrunken und gedacht, dass die Interpolation nicht richtig ist, es kann eine starke Verzerrung geben, wenn der TS lange Zeit nicht gehandelt wurde. Scheiße, ich brauche ....., um den Saldo auf jeder Kerze wie in der Realität zu zählen, sonst wird es nicht funktionieren, sonst werden unrealistische Balken....
Kannst du das Guthaben auf jeder Kerze zählen? Ich bin nicht in der Stimmung zum Programmieren und Denken :)