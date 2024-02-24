Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1788
Es ist einfach zu betrachten, man markiert die Abschnitte und sieht, wie sich die AFC dieser Abschnitte bei allen TFs unterscheidet, und man muss die Unterschiede erkennen.
Kappe ... )))
Kappe ... )))
Es gibt Bereiche ausreichender Länge mit unterschiedlicher Leistung der verschiedenen EA-Logiken, und es gibt kurze Abflusszonen. Wenn man sich die Berichte ansieht, ist die Abflussrate immer höher als der Anstieg der Ablagerungen, und normalerweise gibt es nach einem großen Abfluss keine Daten. Es gibt Zonen mit kleinen Pflaumen, und in der Regel kehrt BP in die Zone mit zufriedenstellender Eulenleistung zurück. D.h. der ACH kann auch verspätet sein.
Verdammt, ich schneide im Kreis)))))
Ich weiß nicht, denken, versuchen, wie für mich der Einstiegspunkt ist einfacher und objektiver, aber es ist imho
Was kann ich Ihnen konkret geben, um Ihre Hypothese zu testen?
Nur ein Preis, und ein markiertes Ziel - was ist die TS arbeiten, was ist das System vermasseln als Vektor 00001111100
Sie können die Phase in der Waage einfach wie folgt zeichnen
Aber das ist trivial, es ist besser, den Neigungswinkel zu berücksichtigen
Wenn Sie den Preis und das Gleichgewichtsdiagramm nicht kennen, kann ich es versuchen.
Eine Rechtfertigung für die Anwendung von Amateurfunkmethoden ist das Karunen-Loeve-Theorem zur Zerlegung eines Zufallsprozesses in eine Reihe orthogonaler Funktionen. Diese Methode ähnelt teilweise der Fourier-Zerlegung, unterscheidet sich aber insofern wesentlich, als die Koeffizienten Zufallsvariablen und keine Zahlen sind.
Die Probleme bei der Anwendung dieser Zerlegung für uns bestehen darin, dass a) die Preise in der Nullnäherung ähnlich wie SB sind, für die diese Zerlegung keinen Vorhersagewert hat, b) die Preise in der genaueren Näherung im Wesentlichen und komplex nichtstationär sind, was zu einer grundsätzlichen Unanwendbarkeit dieses Theorems führt (unbekannter zukünftiger ACF).
einfach den Preis, und das markierte Ziel - was funktioniert der TS, was vermasselt das System als Vektor 00001111100
Schauen Sie, die einfachste Variante - wenn wir geöffnet haben und es einen Gewinn während des Zeitintervalls gibt, schreiben wir "1", und wenn es einen Verlust gibt, schreiben wir "0"?
Was sollen wir mit den Sektoren tun, in denen wir nicht gehandelt haben? Es stellt sich heraus, dass es 3 Werte für das Ziel gibt?
Wie könnte der BP-Status aussehen? Welche Parameter sind bei der ersten Annäherung zu berücksichtigen, Durchschnittswerte, beschreibendes Verhalten, Abstufung, Stromstärke, Verhältnis der Skala von Monat zu Minute und zu Tick.
Nur der Preis, und die markierte Ziel - was ist die TP arbeiten, was ist das System vermasseln in Form des Vektors 00001111100
Um ehrlich zu sein, habe ich nicht sofort verstanden, dass man bei jedem Preis 0 oder 1 eintragen sollte)))))
Schicken Sie mir einfach den Preis und die Bilanztabelle und ich werde es tun.
Für welchen Zeitraum gilt der Rabatt?Ist ein Standardbericht ausreichend?
für den von Ihnen gewünschten Zeitraum, aber in einem vernünftigen Rahmen, aber bitte nur den Preis und den Saldo, nicht zu viel, um meinen Laptop nicht zu quälen)