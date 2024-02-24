Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1784
Dieses Gefühl, wenn man ein Modell auf der Grundlage makroökonomischer Daten (US-Beschäftigungszahlen) erstellen will, aber auf ein Coronavirus stößt
Ja, ja, unsere Modelle werden neu trainiert...
Hier ist ein Link zum Herunterladen der Dateien, selbst die komprimierte Datei passt nicht ins Forum
https://dropmefiles.com.ua/56CDZB
Trainieren Sie das Modell auf meine Zeichen, frage mich, was die acurasi sein wird
Erweitert man die Stichprobe jedoch auf ein Jahr (2019), lässt sich zumindest ein Trend für 2018 erkennen
Aus der Zusammenführung der beiden Stichproben ergibt sich Accuracy=68.06261099940409
Aus dem Diagramm geht hervor, dass der Trend bei den neuen Bäumen seitwärts geht.
Ich beschloss, die beiden Stichproben getrennt zu trainieren, da ich sie beschneiden musste, wie Sie das Ergebnis sagten:
Ваша Accuracy=65.46896295378517
Mine Accuracy=68.03370090447281
)))
Ihre und meine Zeichen sind also zusammen?
Ваша Accuracy=65.46896295378517
Meine Genauigkeit=68,03370090447281.
Das ist ein tolles Zeichen, das Sie haben! 3% Unterschied, das ist sehr signifikant... Sie müssen Ihre Schilder für dieses spezielle ZZ aufstellen lassen?
1) Und eine andere Frage, wie Sie ketbust Handel in mt4?
2) Kann ich in mt4 mit R handeln, zum Beispiel, um ein Signal in einer .tt-Datei zu schreiben und lassen Sie meine EA lesen die Datei und öffnen/schließen eine Position in mt4?
)))
Ich kann Ihnen eine Probe mit meiner geben - vielleicht zeigt Ihre Trainingsmethode andere Ergebnisse.
Das ist ein tolles Zeichen, das Sie da haben! 3% Unterschied, das ist sehr signifikant... Sie müssen Ihre Eigenschaften für diese spezielle Zone eingerichtet haben?
3 % liegt innerhalb der Fehlermarge, wenn man wie ich Hunderttausende von Modellen durchführt, kann die Abweichung bis zu 10 % betragen.
Ja, ich habe eine Menge zielgerichteter ZZs. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass verschiedene Instrumente unterschiedliche optimale ZZ-Spannen haben und die Ergebnisse besser werden, wenn ich sie anpasse. In der Tat ist ZZ eine Rückkehr des Preises in die Vergangenheit ohne Änderung des Trends.
1) Und eine andere Frage, wie handeln Sie ketbust in mt4?
2) Kann ich in mt4 durch R handeln, z.B. ein Signal in eine tht-Datei schreiben und ein EA von mt4 die Datei lesen und eine Position öffnen/schließen lassen
1. Ich handle mit MT5. Ich habe einen Modellinterpretationskurs, aber es ist nicht meiner, also kann ich ihn nicht verbreiten.
2. Ja, natürlich können Sie eine Datei durcharbeiten, so funktionieren viele gewerbliche Kopierer...
1) Nein, das sollten Sie nicht, zumindest noch nicht, die Hauptsache sind die Zeichen.
2) Sozusagen aus Erfahrung - je näher der Fehler an der Grenze der Modellmöglichkeiten liegt, desto kleiner ist die Fehlerspanne; wenn das Modell 55 % ergab, sind die 5 % ein Fehler, aber wenn die Grenze des Modells bei 68 % liegt, ist die Spanne kleiner als 1 %.
3) Wie sollte der Name dieser Art von Programmen/Beratern lauten? Wie kann man sie googeln? Ich bin nur ein kompletter Neuling in mt4/5, ich habe ein paar Ideen zu algorithmisieren, wenn Sie teilnehmen möchten, würde ich mich freuen, dies zu tun.
1. ok.
2. Vielleicht habe ich dort einfach 60 % mehr erreicht.
3. Ja, suchen Sie also nach "Deal Copyer". Das ist eine Möglichkeit. Das hängt von den Ideen ab.
3. Ja, suchen Sie also nach "deal copier".
danke
Das hängt von den Ideen ab.
Hier ist zum Beispiel eine.
Normaler Trending-Algorithmus, keine Parameter, keine Tweaks, es gibt nur einen Swing, der eine Signallinie glättet
Ich denke, dieser Roboter hat keine Parameter, keine Optimierungen, keine MO, nur Adaptivität und Spektralanalyse. Das kann man mit gewöhnlichen Indikatoren nicht machen. Sie werden nicht mit 1700 Punkten nach 7 Monaten Erfolg haben.
Wenn Sie einen solchen Roboter implementieren möchten, sollten Sie in MT4 die Hauptkomponentenmethode und die Berechnung des Pearson-Korrelationskoeffizienten schreiben.
Wenn Sie nicht wissen, wie man Mt4 benutzt, können Sie es nicht richtig einsetzen.
Dieses Gefühl, wenn man ein Modell auf der Grundlage makroökonomischer Daten (Anzahl der Arbeitsplätze in den USA) erstellen möchte, aber auf ein Coronavirus stößt
Ein einzelner externer Faktor kann nicht über ein großes Intervall hinweg signifikant sein. Sie müssen eine Gruppe von Leuten aus der Nähe mitnehmen, mindestens ein paar mehr. Das ist schon genauer. Das Coronavirus kann nicht berücksichtigt werden, obwohl man es mit Krisen vergleichen kann/sollte. Zeigen Sie zumindest auf, welche Faktoren weiterhin von Bedeutung sind.