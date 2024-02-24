Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1781
Ich habe das Datum nicht gelöscht - ich habe es nur nicht gespeichert, damit es weniger Platz in der Datei einnimmt - warum sollten Sie es brauchen?
Nun, die Zeit ist ein indirektes Zeichen für die Volatilität, die saisonal ist, es gibt aktive und passive Handelszeiten
Können Sie die Prädiktoren nicht nacheinander in einer Datei speichern und sie dann einfach für das Training herunterladen?
Nun, Sie können es tun, aber um das Modell zu trainieren, müssen Sie die Matrix in die Umgebung laden, und das wird das Ende davon sein )) oder eher früher, in der Phase der Bildung der Matrix mit Prädikaten
Mein Trainingssample ist jetzt etwa ein Gigabyte groß - CatBoost kann es leicht verarbeiten, aber ich würde es nicht riskieren, einen genetischen Baum in R zu erstellen...
Wow, ein Auftritt ist nicht wenig, ich frage mich, wie viele Eigenschaften du hast?
Was für ein genetischer Baum?
1) Benutzen Sie die Lautstärke, oder ist es nur so bequem mit der Lautstärke?
2) Brauchen Sie nicht ZZ-Parameter, um die Prädiktoren anzupassen?
3) Ich verstehe nicht, was es mit der Datenverzerrung auf sich hat. Müssen Sie die Daten so verschieben, dass Sie bei Takt Null alle Daten des Taktes kennen? Wenn ja, haben Sie nicht einen Blick auf den Null-Balken geworfen?
1) nur )
2) Wie ist es? Und wie passen Sie die Prädiktoren für die ZZ an?
3) Die Kerze öffnet sich gerade oder so ähnlich, sie ist bereits verzerrt, sie sollte geschlossen sein, und es gibt viele Fragen, wie man das Ziel erreichen kann und so weiter (kein Grund zur Sorge), wenn Sie etwas für sich selbst ändern, sollten Sie immer das Original für andere lassen.
Jetzt bin ich dabei, das MOS über die Clusterbildung fertigzustellen. Rein auf Clustern ist nicht gut lernen, werde ich Inkremente zu den Funktionen hinzufügen
Was steht in den Diagrammen?
Haben Sie eine Bilanz der Diagramme mit und ohne Inkremente?
Verfolgen und testen, in Pips abrechnen.
Keine Inkremente, alle Cluster.
Inkremente geben nichts her
Versuchen Sie, die Cluster "auszudünnen", d.h. Sie können lange Cluster fallen lassen...
Ein Beispiel: Sie haben einen Vektor von Clustern, der auf dem Preis basiert, der Preis ist "P", der Cluster "C".
Preis ist R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
cluster number 11111111122222222221111111111111112222222222222
nur Übergänge von Cluster zu Cluster lassen
Preis - R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
cluster number 1111111112222222222111111111111111222222222222222
R R
2 1 2
Wenn wir all diese Stolpersteine aus dem Weg räumen, könnten wir das Rauschen loswerden und die Stichprobe drastisch reduzieren.
Versuchen Sie es, ich habe es einmal mit hmm
Wenn Sie es bereits getan haben, ist es sinnlos
Ziehen Sie keine Schlüsse aus der Luft.
Erstens war es hmm , und zweitens habe ich eine große Verbesserung, aber das Problem war anders...
R ist eine halbe Zeile und Ihr gelobtes Python ist schmerzhaft?
Ja...
Was teilen Sie? Und was ist falsch an Inkrementen? Sie geben Ihnen im Wesentlichen eine zeitbasierte Geschwindigkeit vor. Aber ich kann es nicht ohne Mittelwertbildung tun. Aber wenn man anfängt, die Durchschnittswerte zu berücksichtigen, wird es schnell unübersichtlich. Irgendwo muss es eine funktionierende Mitte geben. Es ist nicht genug auf den letzten Drücker und ein bisschen mehr als das.