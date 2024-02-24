Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1779
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
ein Diagramm mit den Geschäften anzeigen
Sie können die Strichcodes und die Bereiche mit guter Klassifizierung sehen.
Dies ist der Fall, wenn Sie bei jedem Balken aktivieren.
Sie können die Staus und die Bereiche mit guter Klassifizierung erkennen.
Dies ist der Fall, wenn Sie bei jedem Balken aktivieren.
Ja, es sieht aus wie meins...
Nun, wir müssen nachdenken und den Fehler reduzieren ...
Ich sehe zwei Möglichkeiten
1) Verbesserung der Qualität der Schilder, worüber ich vor zwei Seiten geschrieben habe
2) den Preis ändern/glätten, aber bevor er die Ausbildung erreicht, ist eine nachträgliche Glättung nutzlos
Ja, es sieht aus wie meins...
Nun, wir müssen nachdenken und den Fehler reduzieren...
Ich sehe zwei Möglichkeiten
1) die Qualität der Schilder zu verbessern, worüber ich vor zwei Seiten geschrieben habe
2) den Preis ändern/glätten, aber bevor er in die Ausbildung geht, eine nachträgliche Glättung ist sinnlos
Glauben Sie, dass wir die gleichen Prädiktoren haben? :)
Es ist möglich, aus der derzeitigen Situation etwas herauszuholen - denken Sie sich eine Strategie aus.
Ich habe eine Bedingung hinzugefügt - Aktivierung nur gegen aktuelle ZZ, d.h. um Umkehrungen abzufangen.
Glauben Sie, dass wir die gleichen Prädiktoren haben? :)
und Sie glauben, dass Sie viele verschiedene aus OHLC generieren können? :)
das Ziel ist das gleiche...
gleiche Akkuratesse ...
Glauben Sie, dass Sie mit OHLC viele verschiedene Dinge erzeugen können? :)
das Ziel ist das gleiche...
akurasi das gleiche...
Ich habe zum Beispiel keine Rückkehrer in Reinform.
Ich kann OHLC fallen lassen, Prädiktoren erstellen und Synergien prüfen, wie Sie es wollten?
Ich habe zum Beispiel keine Rückkehrer in Reinform.
Ich kann OHLC fallen lassen, die Prädiktoren generieren und die Synergie überprüfen, wie Sie es wollten?
Schreiben Sie mir eine Nachricht, damit wir uns sehen können .... Ich werde es mir heute definitiv nicht ansehen, sorry, ich habe gerade andere Dinge im Kopf
Das ist keine Option. In der Wohnung wird zu viel gehortet.
Sie könnten natürlich die Aktivierungsschwelle auf 0,65 für den Kauf und 0,35 für den Verkauf verschieben.
Haben Sie immer einen größeren kontinuierlichen Verlust, Berichte über die Geschichte, die nicht an der Ausbildung teilgenommen haben?
>Sie können natürlich die Aktivierungsschwelle auf 0,65 für den Kauf und 0,35 für den Verkauf setzen.
Und wie oft und wann werden Sie diese Parameter ändern, d. h. was ist das Zeichen dafür, dass sich die Daten für die Aktivierung geändert haben? Ist es wirklich möglich, dass Sie das System nach der TK testen und die optimalen Werte für die Filter (Aktivierung) auswählen?
Haben Sie immer einen größeren kontinuierlichen Verlust, berichten die, die nicht an der Schulung teilgenommen haben?
>Sie können natürlich die Aktivierungsschwelle auf 0,65 für den Kauf und 0,35 für den Verkauf setzen.
Und wie oft und wann werden Sie diese Parameter ändern, d. h. was wird das Zeichen dafür sein, dass sich die Daten für die Aktivierung geändert haben? Werden Sie das System nach dem NS testen und die optimalen Werte für die Filter (Aktivierung) auswählen?
Die Berichte waren nicht an der Schulung beteiligt.
Dies wird als Ausgleich bezeichnet und einmalig durchgeführt.
Das Problem beim Targeting ist, dass es keine Strategie als solche hat, so dass man bei hoher Klassifizierungsgenauigkeit eine Pflaume im nackten Zustand bekommt.
Berichte über die Nichtteilnahme an der Schulung.
Dies wird als Ausgleich bezeichnet und einmalig durchgeführt.
Das Problem mit dem Targeting ist, dass es keine Strategie als solche gibt, so dass eine hohe Genauigkeit bei der nackten Klassifizierung zu einer Pflaume führt.
hohe Genauigkeit nicht 70 % beträgt.
Das Problem mit dem Ziel ist, dass es keine Strategie als solche gibt, so dass man bei hoher Klassifizierungsgenauigkeit in der nackten Form eine Pflaume bekommt.
Strategie... Nach MO brauchen Sie also immer noch eine ganze Strategie? Ich dachte, es ist das Ziel von MO, Ihnen endlich einen Rat zu geben, ob Sie handeln sollen (long/short) oder nicht.