Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1766
Auch im Code können Sie nachsehen, ob etwas gleich ist, es ersetzen und sehen, was ersetzt wurde. In jedem Fall ist es notwendig, den Komprimierungsalgorithmus und die Komprimierungszeichencodes zu verstehen und das Komprimierungsergebnis zu analysieren, um es zu verstehen. Wir verstehen also, dass der Archivar einige Regelmäßigkeiten findet und das ist alles. Schicken Sie mir einen Link zum Open-Source-Code des Archivs, ich werde es mir ansehen.
https://sourceforge.net/projects/sevenzip/files/7-Zip/19.00/https://ru.wikipedia.org/wiki/7-Zip
Im DOC-Ordner 7zFormat.txt suchen. Hilfe wird benötigt MaximDmitrievsky, wenn Sie nicht zu faul sind))))
Ich möchte zuerst über die Attribute entscheiden, ich fühle mich nicht wohl mit Zeit und Inkrementen allein. Ich muss mich hinsetzen, um zumindest eine Problemstellung aufzuschreiben))) bis jetzt nur ein Fragment von Gedanken...
Machen Sie eine PCA-Zerlegung der Preise in einem gleitenden Fenster der Größe 10, zum Beispiel, ohne jede Normalisierung, dann machen Sie ein Präfix auf die neuen Daten, wenn Sie tun, werde ich Ihnen sagen, was als nächstes zu tun, was würde netbed bekommen ...
Vielleicht sollten Sie einen der unterstützten Algorithmen verwenden - LZMA, LZMA2, PPMd, Bzip2, Deflate und Deflate64. Oder übersehe ich etwas?
Ja, das stimmt, da sind Algorithmen für alles drin, wir brauchen kein Video und keinen Ton. Wörterbuchmethoden sind so. Igor Pavlov sollte schreiben)))
Okay, ich habe herausgefunden, wonach ich suchen muss. Worauf ist zu achten, Hex-Editor?
Ich kann es noch nicht tun. Ich habe R noch nicht studiert. Mit Python habe ich vorerst aufgehört. Ich bin noch am Lernen. Ich werde es später tun. Ich wünschte, ich hätte die Logik des Endes verstanden. Es ist einfacher, einen neuen zu starten.) Wie berechnen Sie das Auftragsvolumen?
Eine einmalige Suche ist nicht sinnvoll. Sie könnten auch Mql verwenden. Stringsuche, Hervorhebung des Anfangs und des Endes, Verknüpfung mit der Zeit und Rückblick auf die Grafik.
Es ist ein kompliziertes Lied, kurz gesagt - viele AMOs (etwa 100) prognostizieren einen zukünftigen Aufschwung und zu welchem Preis. Der zukünftige Rebound ist in der Tat der signifikante Auftrag, der den Preis stoppen wird, und der Preis dieser signifikanten Aufträge versucht, zur gleichen Zeit auf vielen TFs vorherzusagen, und als Ergebnis erhalten wir so etwas wie einen Haufen von prognostizierten Preisen
Ich mag nicht wirklich 100 Algorithmen. Ich mag sie nicht besonders. Aber letztendlich sollten wir natürlich die Wahrscheinlichkeit der Vorhersage betrachten und analysieren, wovon die Wahrscheinlichkeit abhängt. Dann wird es gut sein.