Bitte helfen Sie mir, denn ich denke, dass viele Leute hier eine knifflige Zuordnung von Gewichten/Koeffizienten vorgenommen haben - ich muss dieses Problem lösen:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Wie man Verhältniszahlen erstellt
Aleksey Vyazmikin, 2018.04.29 00:16
Ich werde kein neues Thema erstellen, sondern hier fragen, vielleicht gibt es kluge Leute, die bereit sind zu helfen.
Ich habe dieses Problem - angesichts der maximalen, minimalen und durchschnittlichen Wert des Koeffizienten und müssen eine Funktion (Code), die den Koeffizienten im Bereich von minimalen bis maximalen Werte mit der Änderung der Beschleunigung von Mitte zu Minimum berechnen wird - mit Verlangsamung, und von Mitte zu Maximum mit Beschleunigung, mit maximalen und minimalen Werte sind zwei Grenzen, wo Koeffizient Wert außerhalb dieses Bereichs entweder gleich der Grenze von einer der Seiten oder Koeffizient sehr langsam ändern (wenn die erste Option ist komplizierter).
Grafisch sieht es folgendermaßen aus
Wie sollte diese Sache in Code gefasst und zunächst als Funktion ausgedrückt werden?
Je nach den Anforderungen an das Verhalten dieses Koeffizienten kann er in beliebiger Form ausgeführt werden.
Zum Beispiel so:
.
oder so:
.
oder so:
.
Sie können optional einen Offset (nach oben/unten) eingeben. Schrumpfen oder Dehnen. Biegen Sie es bis zu den angegebenen Grenzen. Oder zum Beispiel an einem Wendepunkt sein Verhalten ändern. usw.
Dies sind einfache Beispiele zur Veranschaulichung.
Es können auch komplexere Abhängigkeiten angewandt werden.
das ist die Lösung für Ihr Problem.
Vielen Dank für die Formeln, aber ich habe keine Ahnung, wie man sie codiert.
Und, das letzte Bild ist nicht die Lösung, ich möchte, dass sich die Kurve von der Untergrenze aus stärker zur Mitte hin verändert, dann schwach bis etwa 2/3 und dann wieder stark zur Obergrenze hin, d.h. sie soll nicht linear sein.
Es kann sehr leicht und einfach kodiert werden:
Und, das letzte Bild ist nicht die Lösung, ich möchte, dass sich die Kurve von der Untergrenze aus stärker zur Mitte hin verändert, dann schwach bis etwa 2/3 und dann wieder stark zur Obergrenze hin, d.h. sie soll nicht linear sein.
In diesem Fall müssen Sie das notwendige Änderungsgesetz k(x) angeben.
Vielen Dank für das Codebeispiel.
In diesem Fall müssen Sie das notwendige Änderungsgesetz von k(x) angeben.
Das ist der Punkt, ich weiß nicht, wie man eine solche Funktion mit solchen Eigenschaften machen kann. Es geht darum, dass das Zentrum - das stabilste System, während der Rest ist in der Regel akzeptabel Fehler bis zu Grenzen, und darüber hinaus - Müll, was nicht gut ist.
Das ist der Punkt, ich weiß nicht, wie man eine solche Funktion mit solchen Eigenschaften machen kann. Es geht darum, dass das Zentrum das stabilste System ist, und der Rest ist im Allgemeinen ein akzeptabler Fehler bis zu den Grenzen, und darüber hinaus ist es Unsinn, was nicht gut ist.
Dies kann auf viele verschiedene Arten beschrieben werden.
Zum Beispiel so:
.
Sie sollten dies nur als ein Beispiel für das Denken betrachten
In der endgültigen Fassung werden notwendige Vereinfachungen/Abkürzungen vorgenommen und Formeln so weit wie möglich auf eine vergleichsweise einfache Form reduziert.
Dies kann auf viele verschiedene Arten beschrieben werden.
Zum Beispiel so:
.
Das sieht toll aus! Aber wie kann man sie in einen für Sterbliche verständlichen Code übersetzen?
