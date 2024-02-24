Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 749
eine Reihe neuer Ideen bekommen und schnell beschlossen, sie zu entrinden und auszuprobieren)
Neuer Schwung für den Gral?
Lobenswert.
Nun, man kann nie zu viele Grals haben )))
Alle sind still.
Es ist Zeit, eine Wette zu platzieren.
Wer wird der Erste sein, der etwas postet.
Was wollen Sie von uns? Vielleicht haben Sie das falsche Thema erwischt.
Du hast irgendeinen Blödsinn geschrieben, der nicht zum Thema gehört.
Ja, man kann nie zu viele Grale haben.)
Und NS ist nicht für jeden geeignet.
Sie müssen Ihre Zähne retten.
Sie schreiben jeden Tag Unsinn, und wir lesen ihn und sind nicht beleidigt.
Wenn Sie mit harten Bandagen kämpfen wollen, schreiben Sie es einfach gleich.
NEIN Sie haben gerade einen Mitbewerber in diesem Thread gesehen))))
P.S.
OK. Fahren Sie mit Ihrer Theorie fort.
Dieser Weg ist bereits beschritten worden.
NS ist vielversprechend, erfordert aber bestimmte individuelle Qualitäten.
Die ersten zaghaften Andeutungen nach oben.
Der rote Pfeil ist das NS-Signal zum Verkauf.
Das blaue Signal ist ein Kaufsignal. So einfach ist das.
Warum nicht einen Bot erstellen?