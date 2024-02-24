Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1347
:))) Alexius! Ich kann sehen, dass Sie ein Experte sind. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass der Markt nicht allein von Theoretikern beherrscht werden kann. Zum einen, weil es so etwas wie "Zeit" nicht berücksichtigt. Ja, ja, die normale Zeit - Sekunden, Stunden, ... Ohne ein Verständnis für die Rolle der Zeit und ihre Berücksichtigung ist auch die ganze Macht von TViMS machtlos - sie wurde getestet.
Wir alle suchen und suchen und finden es immer noch nicht.)
Die Berücksichtigung der Zeit ist die eigentliche Idee der Nicht-Stationarität im Preismodell.
Fürchte dich nicht, Alexey. Wenn Sie dem Verhalten des Preiswellenpakets(Tick-Inkrement-Wahrscheinlichkeitsdichte, seine nichtparametrische Kurtosis, Asymmetrie) innerhalb eines bestimmten gleitenden Zeitfensters (und nicht nur einem Stichprobenvolumen) die gebührende Aufmerksamkeit schenken, dann werden Sie die Ergebnisse erhalten, die ich habe (+30-40% pro Monat). Aber ich will mehr. Wenn Sie also alles durchgegangen sind, schreiben Sie einen Artikel und kommen Sie zurück in die TYP-Filiale. Gemeinsam werden wir unseren Weg zum begehrten Gral fortsetzen.
... Und unter anderem ist die Spektralanalyse nicht anwendbar, weil es in diesem Fall, wie Sie behaupten, nicht einmal den Begriff des Spektrums gibt. Habe ich Ihren Standpunkt richtig wiedergegeben?
Alexej erinnert mich an mich vor 1,5 Jahren, als ich glaubte, dass ein einziger Theoretiker den Markt zu Staub zermahlen könnte. Ich habe Tränen in meinen Augen...
... Und auch die Spektralanalyse ist nicht anwendbar, da, wie Sie behaupten, in diesem Fall sogar das Konzept des Spektrums fehlt. Habe ich Ihren Standpunkt richtig wiedergegeben?
Wenn das Fernsehen nur stationäre Prozesse im weitesten Sinne (und nahe, reduzierbare) betrachtet, wäre das richtig. Lesen Sie zumindest das Inhaltsverzeichnis von Korolyuks Handbuch - es gibt noch andere Klassen von Zufallsprozessen.
Und Sie sehen aus wie ein "Verlierer", der den ACF nicht berechnen konnte.
Nein, also, ich benutze auch TViMS. Aber zumindest weiß ich jetzt, dass ich nicht ohne sie auskomme. Zeit - ohne sie geht es nicht. Zeitzyklen, eine subtile zeitliche Struktur, die ich nicht ganz verstehe. Und innerhalb von Zeiträumen - ja, ich benutze einen Theorizer.
Ohne Berücksichtigung der Zeit funktioniert der Theorver nicht.
Wenn das Fernsehen nur stationäre Prozesse im weitesten Sinne (und nahe, reduzierbare) betrachtet, wäre das richtig. Lesen Sie zumindest das Inhaltsverzeichnis von Korolyuks Handbuch - es gibt noch andere Klassen von Zufallsprozessen.
"zumindest das Inhaltsverzeichnis" - gut ;)))
Aber haben Sie dies vergessen (?):
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Maschinelles Lernen im Handel: Theorie und Praxis (Trading and Beyond)
Aleksey Nikolayev, 2019.02.18 20:44
Der Begriff des Spektrums ist nur für einen stationären Prozess definiert. Der Preis ist es nicht, und sei es nur, weil die Streuung im Laufe der Zeit zunimmt.
Bestehen Sie weiterhin darauf, dass es kein Konzept eines Spektrums für einen nicht-stationären Prozess gibt?
Und Sie sehen aus wie ein Student, der es nie geschafft hat, den ACF SB zu berechnen.
Alexej, mein Lieber... Es ist eine Heaviside-Funktion, warum sollte man sie zählen? Oder denken Sie auch, dass Sie der Klügste hier sind? Dann zeigen Sie mir Ihr Diplom. Prahlerei.