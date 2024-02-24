Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1343
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Und nebenbei bemerkt,
Dieses NS-Ergebnis zum Rauschgenerator bestätigt erneut die Möglichkeit, mit SB Geld zu verdienen, die Möglichkeit, "Geld auf Pump" zu verdienen. Auch wenn viele Menschen das nicht in ihrem Kopf haben.
Nun, das ist nur ein Wort zur Sache.
...Geben Sie uns Ihr Modell...
Yuri, versuchen Sie, dem SB eine Art Artefakt hinzuzufügen.
Zum Beispiel so: https://smart-lab.ru/blog/186186.php
Es handelt sich um eine künstliche Aufgabe, die mit einem Rauschgenerator durchgeführt wird, so dass dieser Lärm theoretisch vorhergesagt werden kann. Versuchen Sie es mit ein paar Zählungen im Voraus.
Wenn es kein Geheimnis ist, nach welchen Prinzipien wird die künstliche Serie hergestellt? Handelt es sich nur um eine grobe Sinuswelle, die mit Rauschen vermischt ist, oder ist es etwas komplizierter?
Und nebenbei bemerkt,
Dieses NS-Ergebnis zum Rauschgenerator bestätigt erneut die Möglichkeit, mit SB Geld zu verdienen, die Möglichkeit, "Geld auf Pump" zu verdienen. Auch wenn viele Menschen das nicht in ihrem Kopf haben.
Nun, so ist es, mit einem Wort.
Nun, es ist absurd, als Perpetuum mobile in der Physik, das ist natürlich nicht sehr offensichtlich absurd, ich erinnere mich, als ich 7 Jahre alt war ich meine Version des Perpetuum mobile gemacht, aber nach meinem Großvater erklärte die Gesetze der Erhaltung, ich leicht verstanden, dass alle Versuche vergeblich sind, so sind die Versuche, SB Handel, obwohl für Anfänger ist es entschuldbar und sogar empfohlen, durch zu arbeiten))
Nun, das ist absurd, wie das Perpetuum mobile in der Physik, das ist natürlich nicht sehr offensichtlich Absurdität, ich erinnere mich an 7 Jahren habe ich meine eigene Version des Perpetuum mobile, aber nach meinem Großvater erklärte die Gesetze der Erhaltung, ich leicht verstanden, dass alle Versuche vergeblich sind, genau wie mit den Versuchen zu handeln SB, obwohl für Anfänger ist es verzeihlich und sogar empfohlen, durch zu arbeiten))
der Zirkus ist weg, aber die Clowns sind geblieben
kluge Leute, denkt genau darüber nach, was ein Rauschgenerator ist.
Sie haben diese Wortkombination auf dem Deckel gesehen. Gut für Sie.