Und nebenbei bemerkt,


Dieses NS-Ergebnis zum Rauschgenerator bestätigt erneut die Möglichkeit, mit SB Geld zu verdienen, die Möglichkeit, "Geld auf Pump" zu verdienen. Auch wenn viele Menschen das nicht in ihrem Kopf haben.

Nun, das ist nur ein Wort zur Sache.

 
Yuriy Asaulenko:

...Geben Sie uns Ihr Modell...

Yuri, versuchen Sie, dem SB eine Art Artefakt hinzuzufügen.

Yuriy Asaulenko:


Es handelt sich um eine künstliche Aufgabe, die mit einem Rauschgenerator durchgeführt wird, so dass dieser Lärm theoretisch vorhergesagt werden kann. Versuchen Sie es mit ein paar Zählungen im Voraus.

Wenn es kein Geheimnis ist, nach welchen Prinzipien wird die künstliche Serie hergestellt? Handelt es sich nur um eine grobe Sinuswelle, die mit Rauschen vermischt ist, oder ist es etwas komplizierter?

 
Oleg Avtomat:

Und nebenbei bemerkt,


Dieses NS-Ergebnis zum Rauschgenerator bestätigt erneut die Möglichkeit, mit SB Geld zu verdienen, die Möglichkeit, "Geld auf Pump" zu verdienen. Auch wenn viele Menschen das nicht in ihrem Kopf haben.

Nun, so ist es, mit einem Wort.

Nun, es ist absurd, als Perpetuum mobile in der Physik, das ist natürlich nicht sehr offensichtlich absurd, ich erinnere mich, als ich 7 Jahre alt war ich meine Version des Perpetuum mobile gemacht, aber nach meinem Großvater erklärte die Gesetze der Erhaltung, ich leicht verstanden, dass alle Versuche vergeblich sind, so sind die Versuche, SB Handel, obwohl für Anfänger ist es entschuldbar und sogar empfohlen, durch zu arbeiten))

Gianni:

Nun, das ist absurd, wie das Perpetuum mobile in der Physik, das ist natürlich nicht sehr offensichtlich Absurdität, ich erinnere mich an 7 Jahren habe ich meine eigene Version des Perpetuum mobile, aber nach meinem Großvater erklärte die Gesetze der Erhaltung, ich leicht verstanden, dass alle Versuche vergeblich sind, genau wie mit den Versuchen zu handeln SB, obwohl für Anfänger ist es verzeihlich und sogar empfohlen, durch zu arbeiten))

der Zirkus ist weg, aber die Clowns sind geblieben

kluge Leute, denkt genau darüber nach, was ein Rauschgenerator ist.
 
Oleg Avtomat:
kluge Leute, denkt genau darüber nach, was ein Rauschgenerator ist.
Vitaly Muzichenko:

Sie haben diese Wortkombination auf dem Deckel gesehen. Gut für Sie.

 
Hallo zusammen. In vielerlei Hinsicht haben die letzten Kommentare über den Rauschgenerator recht. Die aus der Funktechnik übernommene Theorie der Frequenzmarktschwingung ist ein absoluter Fehlschlag. Ich lernte FATL SATL etwa 2006 kennen, und natürlich zeigte es seine Inkonsequenz in Form von fehlenden Ergebnissen. Die hochfrequente Fluktuation des Preises ist vorhanden, aber sie ist nur eine Folge des Preises. Ja, hier und jetzt gab es eine solche Frequenz, und hier gab es eine solche Frequenz. Sie sagt aber nichts darüber aus, wie hoch die Frequenz in Zukunft sein wird. Die einzige wirklich gute Errungenschaft ist CSSA, das, soweit ich weiß, gelernt hat, die Spitze des gleitenden Durchschnitts zu vervollständigen, die in SSA neu gezeichnet wird, aber nicht in CSSA. Die Ermittler, die dieses Instrument einsetzen, überschätzen es einfach und messen ihm zu viel Bedeutung bei. Nun, jemand hat es endlich geschafft, es in sein TS einzubauen. Aber im Großen und Ganzen bin ich skeptisch gegenüber Frequenzanalysen und insbesondere gegenüber Rauschgeneratoren. Hier versuchen Sie, sie auf jede Weise loszuwerden, während jemand sie hinzufügt. Verrückte und alle :-)
 
Übrigens, hat jemand Trickster gesehen? Ich habe Lust auf eine Debatte mit ihm..... Ja, das war eine Zeit.... Wir sind nicht Wir!!! :-)
