Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1340
Ehrlich gesagt, ich bin hier in der Hoffnung, dass Ihr nächster Beitrag wird "es sind die ersten Ergebnisse....", alle Ihre Forschung wurden sie in der Praxis angewandt, wenn nicht, dann vielleicht alle Ihre Arbeit im Moment ist ein Weg nach nirgendwo?
Seltsame Denkweise - ich habe noch nicht getan, was ich geplant hatte, also ist es zu früh, um auf Geschäfte zu setzen. Derzeit teste ich die Prädiktoren im realen Handel mit dem Neujahrsherbarium, fange Wanzen und sammle Informationen. Dann werde ich das CatBoost-Modell mit einer kleinen Menge installieren, um seine Korrektheit und Arbeitsgeschwindigkeit anhand echter Daten zu überprüfen. Wenn der Gewinn mindestens 10k für 2018 auf dem Testmuster beträgt, wahrscheinlich mit Kombinationen von Modellen, dann werde ich es auf ein reales Konto mit einer normalen Partie setzen. Ich werde einen echten in einen normalen Parkplatz stellen. Entwicklung und Fehlersuche sind keine schnelle Angelegenheit.
Sie können das Modell in json speichern und es in mql rendern, d.h. Sie haben einen fertigen Bot ohne zusätzliche Dateien).
Das Modell kann in json gespeichert und in mql gerendert werden, d.h. Sie haben einen fertigen Bot ohne unnötige Dateien
Natürlich beträgt die Überschreitung 3 Zeilen, ja...
Sie können das Modell speichern, aber die Frage bezieht sich auf den Interpreter, nicht auf das Modell.Und die Aufteilung in 7 Dateien, um den Prozess zu beschleunigen, nicht um Befehle sequentiell auszuführen.
d.h. gibt es ein Fragezeichen innerhalb des Interpreters oder was?
Ich weiß nicht, was in dem Interpreter steht - vielleicht können Sie es schreiben und mir sagen.
Ich schlage einen direkten Weg zur Erstellung eines Modells vor, ohne einen Python-Wrapper.
es ist ein langsamer und dorniger Weg, Sie brauchen nur das bloße Modell zu verwenden
Es ist kein guter Weg zu erkunden, nur durch Python.
Nur meine Variante, denke ich, wird schneller sein als Python, auch wegen der parallelen Anwendung von Modellen - Sie wollen es überprüfen.
Für die Modellerstellung benötige ich es nicht, für die Arbeit an einzelnen Modellen können Sie andere Tools wie Python, R oder MT5 verwenden.
Stellen Sie den Quellcode und das Arbeitsprinzip richtig ein, mit einer guten Beschreibung
Vielleicht ist ja jemand daran interessiert, und nicht mit einer Blackbox zu interagieren
Nun, ich denke, nicht nur Programmierer lesen diesen Thread, und Menschen, die die MO versuchen wollen, aber nicht wissen, wie es zu nähern, dieses Skript, ihnen zu helfen.
Der Programmierer, denke ich, wird mit dem Code zurechtkommen - es scheint nichts Gescheites dabei zu sein, außer der Arbeit mit Tabellen, was nicht meine Sache ist.
Ja, wir lesen es...
die Programmierer hier könnten mit dem Code von Reshetov nichts anfangen, geschweige denn, sich mit vagen, nicht formalisierten Ideen auseinandersetzen
nicht genug Phantasie
Sie haben also noch gar nichts getan und schlagen vor, dass wir alles von Grund auf neu machen sollen, basierend auf Ihren Fantasien.
Ich unterstelle Ihnen persönlich nichts, sondern biete Ihnen eine Gelegenheit für diejenigen, die daran interessiert sind.
Ich habe nichts für Sie persönlich getan, keine Frage.Speziell für diejenigen, die an dem Code interessiert sind, habe ich den Autor der Klasse um die Erlaubnis gebeten, den Code mit Funktionen aus der Klasse zu veröffentlichen, ohne die Klasse selbst, wenn er nichts dagegen hat, werde ich ihn veröffentlichen. Vielleicht ändert jemand die Klassenfunktionen und das Skript wird öffentlich zugänglich sein.
Maxim Dmitrievsky:
Die Spitze des Abstraktionismus sind mathematische Formeln und abstrakte Konzepte, nicht der Brei im Kopf eines bestimmten Träumers
Nicht ganz. Der Gipfel sind mehrdimensionale Bilder, keine Formeln und schon gar keine abstrakten Begriffe.
Aber damit das Gehirn mit solchen Gedankenbildern arbeiten kann, braucht es eine Lichtenergie, ohne die es degeneriert und in Formeln verfällt.
Okay, Mütze.
Ich kenne dunkle Energie, aber ich habe noch nie von Lichtenergie gehört.
Die Struktur der Welt um uns herum nach Quantenebenen. Für diejenigen, die nicht wissen, wo sie sind).
Also, verdammt noch mal links, los geht's.