Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1345
Übrigens, hat jemand Trickster gesehen? Ich hatte Lust, mit ihm zu diskutieren..... Ja, es ist schon eine Weile her.... Wir sind nicht Wir!!! :-)
Der Zauberer eilte Aliosha zu Hilfe, die von wütenden Investoren gefangen genommen worden war... Er wird bald zurück sein.
Das Konzept des Spektrums ist nur für einen stationären Prozess definiert. Der Preis ist es nicht, und sei es nur, weil die Streuung im Laufe der Zeit zunimmt.
Was für einen Unsinn du da redest...Offenbar ist das Konzept des Spektrums für Sie noch unerforscht, foggy.
Oleg, möchtest du über das Spektrum sprechen?
Was bedeutet das für die Marktpreisbildung?
1) Oleg, möchtest du über das Spektrum sprechen?
2) Was bedeutet das für die Marktpreisbildung?
1) Ich möchte mit Ihnen über gar nichts reden. Ihr Wissen "über das Spektrum" ist auf dieses Bild beschränkt.
2) Ihre Frage bestätigt nur Ihren Mangel an Wissen und Verständnis für das "Spektrum".
Ich habe sogar ein Prisma in meiner Kiste, also gibt es einige praktische Kenntnisse "über das Spektrum".
Möchten Sie darüber diskutieren?
Ich habe sogar ein Prisma in meiner Schachtel, so dass ich ein gewisses praktisches Wissen über das Spektrum habe.
Schick dich rein...
Soll ich Ihnen...
Was, noch ein Prisma für dich?
Ich kann dir meine geben, ich habe genug gespielt.
Wohin, um ein anderes Prisma für Sie zu besorgen?
Sie halten sich wohl für ziemlich geistreich.
Sieh dich mal von der Seite an - du siehst erbärmlich aus...
Wie bereitet man nun die Daten für das Training vor?
1. Wir erhalten eine Reihe vom Zufallszahlengenerator und transformieren sie in eine Form, die der des Marktes nahe kommt. Solche Reihen haben ein unbegrenztes Spektrum und es ist nicht realistisch, ihre Werte vorherzusagen.
2. Wir lassen die Reihe durch den Tiefpassfilter (LPF) laufen. Wir haben eine Zufallsreihe erhalten, die ein begrenztes Spektrum aufweist und die Möglichkeit bietet, n-Zahlen im Voraus zu prognostizieren, allerdings ist diese Reihe der Marktreihe nicht sehr ähnlich.
3. Wir erzeugen mit dem RNG eine Reihe mit M=0 und fügen sie der Reihe nach dem LPF hinzu, nachdem wir ein Tamburin gehalten haben. Auch hier erhalten wir eine Reihe, die nahe an der Marktreihe liegt. Wir werden diese Serie für die Ausbildung nutzen.
4. Als Zielfunktion wird die in Schritt 2 durch die LPF geleitete und um N Stichproben nach hinten verschobene Reihe verwendet, die der Vorhersage für N Stichproben nach vorne entspricht.
Dann werden Eingangs- und Zielreihen in das NS eingespeist, trainiert und die Ergebnisse des Trainings überprüft. Wiederholen Sie dann die Schritte 1-4, speisen Sie die Reihe aus Schritt 3 in den NS ein und vergleichen Sie die Ausgabe des NS mit einer um N Abtastwerte verschobenen Reihe aus Schritt 4.
Das war's. Keine Wunder. All dies kann ohne NS getan werden. Was mich überraschte, war, dass der NS dies in Sekundenschnelle und in nur 24 Taktzyklen des Lernens schaffte. Und das bei einer Menge Rauschen, bei dem man nicht einmal die niederfrequente Komponente erkennen kann. Erstaunlich.
Warum es mit dem Markt VR nicht geklappt hat. Jeder LPF hat eine erhebliche Verzögerung und seine Kurve ist im Vergleich zu VR nach rechts verschoben. Das heißt, dass wir an jedem Punkt der Reihe ein bereits verzögertes NF-Signal haben, so dass sich das Vorhersageintervall als größer als zulässig erweist und die Vorhersage unrealistisch wird. Wir können nicht einmal ein richtiges Ziel für das Training bauen.
Das ist eine Bewegung, die mit Hilfe vonPseudomarktkursen konstruiert wird, dann wird Rauschen mit unveränderlicher Varianz und erwarteter Auszahlung hinzugefügt und dieselbe Bewegung, verschoben um ein Vorhersageintervall, wird als Trainingsziel angeboten. Infolgedessen lernt der NS, Rauschen zu entfernen und die Bewegung durch Regression vorherzusagen. Richtig?
Was für ein Blödsinn du da redest...Offensichtlich ist der Begriff des Spektrums für Sie unentdeckt und nebulös geblieben.
Lernen Sie den Theoretiker nicht aus den Reden Ciceros, sondern aus Lehrbüchern. Schauen Sie zum Beispiel nach dem von Ihnen empfohlenen Koroljuk.