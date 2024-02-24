Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1350
Hier ist ein einfaches, aber sehr nützliches Problem: Können Sie es lösen?
Sie sollten genau studieren, was Cooper über Zufallsprozesse schreibt. Das wird für Sie sehr nützlich sein.
Sie sollten genau studieren, was Cooper über Zufallsprozesse schreibt. Es wird Ihnen wirklich nützlich sein.
;) Ich weiß das zu schätzen.
Meine Herren!
Der Gral wird wie Luft gebraucht, also muss ich zu extremen Maßnahmen greifen, ohne jedoch die Vertraulichkeit der Informationen zu verletzen.
Sagen wir es mal so: Ich habe in meiner PM die Daten, auf deren Grundlage ein gewisser Herr X den begehrten Gral erhalten hat (siehe beigefügtes Archiv).
Das Format der Daten ist Standard: Zeit, OHLC, Volumen.
Ungewöhnlich und einzigartig ist die Art und Weise, wie die Daten erfasst werden. Die CLOSE-Inkremente haben beispielsweise die folgende Verteilungsdichte:
Ich kriege das nicht in den Griff...
Bitte, wer nicht beschäftigt ist - sehen Sie nach, ob Sie aus diesen Zeilen mit einem Wald/Neuronalen Netz uneingeschränkte Gewinne ziehen können.
Insbesondere diejenigen, die mit Rücksendungen arbeiten - bitte.
Sie brauchen eine einfache Antwort: Der Gral ist da/der Gral ist nicht da.
Ich danke Ihnen.
Zählen Sie in jeder unklaren Situation das Spektrum! Das Spektrum ist Ihre Wahl! (Das Spektrum ist jetzt auch bei Nicht-Stationarität verfügbar)
die inzwischen berühmten, chMOs ignorieren Flügel und Schwänze, sondern verlassen sich ganz auf ein höheres Silizium-Bewusstsein, zu dem sie in diesem Thread beten wie wahrhaft leidende, aber nicht minder fanatische, beraubte Gaußianer. Amen.
Ich dachte schon, es sei niemand hier...
Lyosha Vyazmikin - der letzte Tollwütige - hat sich offenbar im Wald verirrt und ist mit dem Gesicht voran in ein frisches Herbarium gefallen.
Ich denke, dass die verrückten Ideen ein wenig nachgelassen haben... Ich muss meine Kräfte sammeln und mit einem neuen Dummkopf wieder nach vorne gehen... ))
Ich lese interessante Bücher, bin zu faul, um etwas zu schreiben, und niemand antwortet auf das Thema, das mich interessiert
Ich verstehe.
Nun, warten wir auf die neuen wütenden Gralssucher. Es ist natürlich schade, dass der Thread so leer ist.
Es gibt 6 Spalten in der Datei, die erste davon ist die Zeit, die wir also nicht berücksichtigen, sondern nur die Spalten 2 bis 6
Wir machen die Verteilungen für alle Spalten .....
Die ersten 5 Verteilungen stammen von den ursprünglichen Zeilen, die zweiten 5 (die unteren) von den Verteilungen der Zeilen.
Woher stammen also diese Zeichnungen?
RenkoAuf dieser Grundlage werden diese Daten in 0,001er-Schritten erfasst.