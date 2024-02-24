Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1309
Hartnäckigkeit hat eine ähnliche Bedeutung wie Beharrlichkeit. Ich hoffe, dass sie Ihnen dabei helfen werden, Ihre Ideen im Verteidigungsministerium erfolgreich zu verwirklichen. Dies sind nützliche Eigenschaften für Forscher. ;-)PS: Ich habe mir einen Namen für Ihr Blattauswahlsystem ausgedacht: "Herbarium" - ergänzen Sie die Sammlung von Methoden aus Bäumen, Wäldern, Baumstümpfen und Dschungeln.
Dickköpfigkeit ist nicht immer produktiv, aber danke, dass Sie meine Qualität zu schätzen wissen.
Was das Herbarium betrifft, so verwende ich diese Terminologie bereits, danke für die Unterstützung dieser Idee.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Zusammenstellung eines Teams für die Entwicklung von MO (Decision Tree/Forest) im Zusammenhang mit den Trendstrategien
Aleksey Vyazmikin, 2018.06.27 16:42
Ein wenig über die Richtungen, die ich für vielversprechend halte:
1. Arbeit an genetischen Methoden - hier möchte ich versuchen, logische Merkmalsgruppen zu bilden, auch bei der Aussaat und der Aufzucht von Nachkommen.
2. Arbeit an Fitnessfunktionen - hier möchte ich Feedback zu tatsächlichen Handelsergebnissen geben, nicht nur zu Klassifizierungsergebnissen.
3. Arbeit an der Baumstumpfpflege - eine halbautomatische Methode zur Erzeugung von Bäumen, wenn die Basis des Baumes oder einzelne Äste bekannt sind.
4. Ausarbeitung einer Methode zur Bewertung des resultierenden Baums.
5. Arbeit an einer bequemen und schnellen Möglichkeit, den Baum in den Algorithmus des EA zu integrieren.
6. Arbeit an der Einrichtung eines Herbariums. - Durch das Ziehen einzelner Regeln wird ein Gerüst geschaffen.
7. Arbeit an einer Methode zur Erstellung des Baums, die keine Grenzen/Bereiche ausschließt, sondern versucht, Lösungen für alle Werte im Prädiktor zu finden (relevant, wenn die Quantisierung (Unterteilung in Untergruppen) bereits bei der Erstellung des Prädiktors verwendet wird).
Ich habe ein wenig über das Zeichnen von Graphen gearbeitet, jetzt kann ich schnell auf Modelle durch das Skript von Bedingung visuell vorgewählt aussehen, so weit habe ich beschlossen, nur Graphen außerhalb des Tutorials zu speichern.
Dies ist ein Gif, aber es zeigt nur Frames an, wenn ich darauf klicke - ich weiß nicht, was der Grund dafür ist...
Verkleinern Sie es. Die Breite sollte nicht mehr als 750 Pixel betragen.
Ich verstehe, ich werde das nächste Mal darauf achten, danke.
Wenn man ein Jahr lang OOS hat, dann ist es rein psychologisch gesehen schwierig, ein halbes Jahr lang in einem Drawdown zu sitzen oder über 0 zu reden. Und wenn es Investoren gibt, dann könnten in dieser Zeit viele weglaufen.
Grafik 3 - scheint ohne solche Unannehmlichkeiten zu sein.
Nun, es gibt verschiedene Optionen auf der gif und auch sie sind nicht dazu da, ein erfolgreiches Modell zu demonstrieren, sondern nur um ein Projekt zu entwickeln, um den Lernzyklus zu automatisieren. Ja, es ist fast ein Jahr her, aber wenn man bedenkt, dass ich das Geld bis auf Null hätte abbauen können, ist es besser, einen kleinen Gewinn zu haben und weiterzumachen. Außerdem wird die Ideologie meiner Verwendung verschiedener Modelle zur gleichen Zeit - für jedes Modell gibt es ein festes Volumen - ich werde in zwei Konten gleichzeitig arbeiten - Kauf und Verkauf.
Ich werde mit zwei Konten gleichzeitig arbeiten - kaufen und verkaufen. Jetzt (hoffentlich bald) kann ich die Prädiktoren fertigstellen und einige andere Strategien mit ihnen ausprobieren, aber bis jetzt ist die Liste nicht so groß.
Und so sieht die Bilanz des Klassifizierungsfehlers der gleichen Modelle aus, d. h. wenn 1 richtig klassifiziert wurde, dann +1, wenn 1 richtig klassifiziert wurde und eine Null vorlag, dann -1.
es ist an der Zeit, einen Kongress der MOs zu organisieren, nachdem jeder mindestens eine Million Gewinn aus MOs erzielt hat
Ich denke, in einem Jahr werden einige von uns es haben.
Lassen Sie uns einen Konferenzsaal mieten, Gott bewahre, Hennessy, und dann eine Jachttour.
Meine Ziele sind sehr bescheiden - im Idealfall verdienen würde tausend 200 Rubel in diesem Jahr, so dass nicht zu verhungern ...
Ich verstehe, dass ein Künstler hungrig sein sollte, aber es ist besser, dies in seiner Freizeit zu tun.)als Option, wenn Sie keine Probleme haben, zur Arbeit zu gehen, gibt es jetzt viele Stellen, die Datenwissenschaftler aus dem ZP benötigen sind gut