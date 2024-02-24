Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1302
Was mich am meisten freut, ist die große Zahl der "Prädiktoren". Woher sollte es in den Zitaten überhaupt kommen? Das ist zu 90 % Quatsch.
Jeder beschreibt seine Illusion auf unterschiedliche Weise, und die Illusion desjenigen, der im Moment viel Geld hat, funktioniert. Es kann also wirklich viele Prädiktoren geben, ich sehe hier keinen Widerspruch, es ist wie bei Sträuchern, die aus Ästen und Blättern bestehen, aber jemandem fällt ein, sie zu verschiedenen komplizierten Figuren zu trimmen, was bei den Betrachtern eine andere Reaktion hervorruft.
es stellt sich heraus, dass 4 Prädiktoren ausreichen, wenn man eine optimale Kombination von Eingängen/Ausgängen findet
Wie auch immer Sie graben, Sie werden überall illusorische "Muster" finden, und sie können in jedem Phänomen gefunden werden
Genau, das ist Blödsinn. Und jeder Indikator für sich genommen ergibt etwa 50/50 und hat zudem einen sehr engen Wirkungsbereich - an den Stellen, an denen seine Messwerte wirklich sinnvoll sind.
Aber zusammengenommen... Sie schränken bereits den Anwendungsbereich anderer Indikatoren ein, indem sie einen Bereich des N-dimensionalen Raums definieren, in dem ihre gemeinsamen Messwerte sinnvoll sind. Ich glaube, man nennt es ein Modewort - Synergie.)
Meiner Meinung nach sind 7-8 Indikatoren/Prädiktoren erforderlich, damit es funktioniert. Das einzige Problem ist, dass sie nicht dasselbe messen sollten).
Das ist der Punkt, die Hauptsache ist, dass es funktioniert...
Die Genauigkeit von 57 % im Test ist sehr gut, sogar zu gut, aber ja, je größer der Unterschied zwischen den Ergebnissen im Garn und im Test ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Überanpassung.
Ich gehe also davon aus, dass die Zukunft ungewiss ist, und niemand kann mir sagen, dass Sie bei einer Probe außerhalb der Ausbildung gut abschneiden werden... Deshalb suche ich nach irgendeiner Art von Verbindung.
Wie sieht es mit der Genauigkeit aus (es ist nicht die Genauigkeit, denn sie berücksichtigt keine verpassten Einträge, also solche, die mit 0 eingestuft werden, obwohl sie mit 1 hätten eingestuft werden müssen), so einfach ist das nicht, denn Gewinn ist nicht gleich Verlust - es kann ein höherer Gewinn sein und umgekehrt. Es stellt sich heraus, dass das Modell zwar zu funktionieren scheint, aber keinen Gewinn abwirft.
In der Regel, ja.je mehr Zeichen, desto mehr Übertraining
einige Leute denken, dass Random auch gut ist, spinnen Sie )) Random+7% nerendom ist schlecht, aber es ist besser als Random
nein, es ist nicht schlecht, es ist ekelhaft, es ist überhaupt kein Modell.
jeder lernt dringend die Grundlagen des maschinellen Lernens und des TerverVor allem, wenn die Kurve bei 57 % aufsteigt, kann man das a priori als Übertraining ansehen und nicht weiter analysieren.
Wie hoch ist die Genauigkeit Ihrer Modelle jetzt außerhalb des Trainings? Und mit welchem Zeitraum, wie fällt (verändert) sie sich?
Ich habe einen Zeitraum von 10 Monaten außerhalb der Ausbildung.
10% Fehler pro Test und Spur für ~10k Beispiele, steigt gleichmäßig mit Zunahme
bei diesem Fehler begannen die Modelle mit der Arbeit an neuen Daten
bei der Validierung ist es anders, ich muss versuchen, die Optionen herauszufindenAlgorithmen nicht mehr offenlegen, sondern nur noch kommunizieren