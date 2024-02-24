Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1192
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich habe es gefunden, ganz plötzlich.
Ja, danke, ich habe es bereits heruntergeladen)
Statistik ist der Kopf oder was auch immer... kurz gesagt, es sollte später ein Rahmen für die Suche nach statistischen Mustern geschaffen werden, wie für die Suche nach einer Überanpassung mit einem neuronalen Netz.
Sie haben einmal über Quantopian geschrieben. Gibt es dort etwas Interessantes?
Ich habe sie schon lange nicht mehr besucht. Nun, die Händler dort, wenn man sie so nennen kann, sind anspruchsvoller als hier.
Ich war schon eine Weile nicht mehr hier. Nun, die Händler dort, wenn man sie so nennen kann, sind anspruchsvoller als hier, es gibt verschiedene Artikel
Und der Ansatz - wenn alles in einer Umgebung ist und Analyse und Handel? Es ist interessant, wie das in der Praxis aussieht.
Und der Ansatz selbst - wo alles in einer Umgebung ist und Analyse und Handel? Ich frage mich, wie das in der Praxis aussieht.
Das Einzige, was Sie wissen sollten, ist, dass ich nicht weiß, was ich mit Python machen soll.
Für mich sieht es nach einer fabelhaften Sprache für den Handel aus. Wenn Sie nicht wissen, wie man Python benutzt, können Sie es für den Handel verwenden.
Nun, in der Praxis gibt es api zu verschiedenen Börsen und DTs, warum nicht... vor allem, wenn Krypto-Börsen sind jetzt populär, ich denke, Python ist einfach zu erhalten, der
Für mich sieht es nach einer fabelhaften Sprache für den Handel aus. Ich bin immer noch auf der Suche nach meinem MO-System.
Ich habe mich auch nicht mit den Einzelheiten befasst. Ich hatte den Eindruck, dass man in ihrer Umgebung nicht jedes beliebige Paket einbinden kann - nur zugelassene Pakete. Und was, wenn Ihnen deren Angebote nicht gefallen?
Es ist nicht klar, inwieweit die Vorteile gegenüber den Nachteilen überwiegen.
Ich habe mich auch nicht eingehend damit befasst. Ich hatte den Eindruck, dass man in ihrer Umgebung keine beliebigen Pakete einfügen kann - nur zugelassene Pakete. Und was, wenn Ihnen deren Angebote nicht gefallen?
Es ist nicht klar, inwieweit die Vorteile die Nachteile überwiegen.
ihre Umgebung ist auch ein Paket, der Tester ist im Grunde genommen da und der Zitat-Downloader, glaube ich. Sie müssen nichts auf der Website tun...
Sie haben ein echtes Motto und ich muss sie nicht auf die Website stellen.
Ich weiß nicht, es ist mühsam, zu einer anderen Sprache zu wechseln, um TS zu bauen, aber ich mache das nur, weil ich MO mag.
Maxim, haben Sie nach C# .net-Bibliotheken für MO gesucht?
Das wäre cool, wenn es eine gibt, MT5 hat .net-Unterstützung, die Windows unterstützt NET Framework für eine lange Zeit, jetzt habe ich den gegoogelten ArtikelSimple C# Compiler- ohne etwas zu installieren, um die Windows, ich habe meine "Hello Windows" in der Konsole... cool, Technologie, though!
das ist die Hauptidee, wenn Metakvot sich in diese Richtung bewegt, bedeutet das, dass es Unterstützung geben wird, oder besser gesagt, es gibt sie bereits und es wird bequem sein, das Modell in Sharpe zu bekommen und es mit MT zu verbinden, ohne daran herumzubasteln
;)
Maxim, haben Sie nach C# .net-Bibliotheken von MO gesucht?
Es wäre cool, wenn es etwas gibt, MT5 hat .net-Unterstützung, in der Windows selbst gibt es bereits NET Framework-Unterstützung, jetzt habe ich den gegoogelten ArtikelSimple C# Compiler überprüft - ohne etwas in der Windows zu installieren, habe ich mein "Hello Word" in der Konsole... cool, Technologie aber!
das ist die Hauptidee, wenn Metakvot sich in diese Richtung bewegt, bedeutet das, dass es Unterstützung geben wird, oder besser gesagt, es gibt sie bereits und es wird bequem sein, das Modell in Sharpe zu bekommen und es mit MT zu verbinden, ohne daran herumzubasteln
;)
c++ libs sind alle MO, für sharp gibt es Accord-framework.net, weiß nicht mehr
sie haben eine spezielle Sprache wie für MO gemacht... ich habe den Namen vergessen... sharp ist so etwas in der Art... aber in Wirklichkeit gibt es nichts, das Thema entwickelt sich nicht, weil jeder pythonizing ist
das Thema entwickelt sich nicht weiter, weil alle pythonisiert sind.
Ich schätze, du hast recht, ich habe es gegoogelt, es ist einfach, es ist von einem Blog:
Anfangen, in Python zu schreiben... erste Skripte, dann mein erstes "großes" Programm... Ich habe sofort angefangen, funktionierenden Code zu schreiben. Manchmal habe ich nicht einmal verstanden, wie es funktioniert, aber dann habe ich ein funktionierendes Skript geschrieben und bekommen. Das war besonders befriedigend, weil ich diese Skripte für meine eigenen Bedürfnisse verwendet habe. Ursprünglich habe ich einen kleinen Scraper geschrieben, der Daten von einer Website nahm, die ich dann in einem Programm verarbeitete, das ich damals in Lazarus schrieb (wie lange ist das her...). Ich kannte die Sprache nicht gut, aber das Skript wurde fast blind in nanogeschrieben, dank der Beispiele in der Dokumentation und Google.
Ich schätze, du hast recht, du hast es gegoogelt, es ist einfach, es ist von einem Blog:
MO ist eine High-Level-Sache, Python ist eine High-Level-Sprache... was könnte harmonischer sein. Mit allen Arten von Dlls ist es schwer, ein funktionierendes Modell zu erstellen, geschweige denn etwas zu erforschen
auch auf mql5... aber hier habe ich ein gutes Testgerät und eine Basis :)