Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1198
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich muss kommunizieren - Videos sind üblich, ich streite nicht.
Ich war nie in der Lage, das Problem der Aufteilung von Berechnungen in Cluster zu lösen - R hat eine Bibliothek, aber ich habe nicht herausgefunden, wie man sie ohne große Code-Änderungen aktivieren kann, und ich habe niemanden gefunden, der das kann...
http://ods.ai/
Was ist übrigens mit der Discord-Gruppe, gibt es da irgendwelche Aktivitäten?
Hat jemand eine Idee, wie man solche Kurven beschreiben kann? Es geht darum, Vorhersagen zu treffen....
Generell Blick auf diese Kurven möchte ich eine halbautomatische Maschine, die alle wichtigen Indikatoren verbessern wird - langsames Lernen und laufen von einem Haltepunkt mit einer zufälligen Auswahl von Prädiktoren, um einen Baum zu bauen, und so Iterationen von 1000 und von ihnen wählen Sie die beste Option, weil dieser Ansatz des Lernens von logloss scheint nicht richtig, Blick auf die Grafik der Veränderungen in anderen Indikatoren.
http://ods.ai/
Ich verstehe nicht, was das ist - eine legalisierte Gruppe von Personen...
Ich verstehe überhaupt nicht, was das ist - eine legitime Gruppe von Menschen...
schwierig mit Ihnen)
es ist schwer mit dir )
Das ist wahr :)
Ich habe seit sechs Monaten kein Stück mehr fertigstellen können - das Interesse hat nachgelassen.
Also ohne mich, zumindest im Moment.
Illusionen. Und Sie verstehen das. Aus diesem Grund ist das Interesse gesunken.
Hat jemand eine Idee, wie man solche Kurven beschreiben kann? Es geht darum, Vorhersagen zu treffen....
Was meinst du, wie beschreibst du sie? Sollen sie nach oben, nach unten gehen? Was sollen sie tun?
Illusionen. Und Sie verstehen das. Aus diesem Grund ist das Interesse gesunken.
Was meinst du, wie beschreibst du es? Soll es hochgehen, soll es runtergehen? Was soll es tun?+
Manche Indikatoren steigen und manche fallen... während die Idee, den maximalen Drawdown zu kontrollieren und die Anzahl der Punkte innerhalb von 2\3 des Wachstums zu zählen, in den Sinn kommt - dies alles wäre ein Hinweis auf das Ende der Lernkurve. Ich werde Extrempunkte als Prozentsatz der Zeit und vielleicht einen Steigungsfaktor hinzufügen... was ist noch möglich?
Manche Indikatoren steigen und manche fallen... während die Idee, den maximalen Drawdown zu kontrollieren und die Anzahl der Punkte innerhalb von 2\3 des Anstiegs zu zählen - all dies wäre ein Hinweis auf das Ende/ die Verschlechterung der Lernkurve. Ich werde Extrempunkte als Prozentsatz der Zeit und vielleicht einen Steigungsfaktor hinzufügen... was ist noch möglich?
Ich weiß nicht, ob es helfen würde, aber! Sie könnten es mit Korrelation versuchen. Stellen Sie sich das ideale Ergebnis in Form Ihrer Wunschkurve vor, und vergleichen Sie dann bei der Suche nach dem besten Modell das aktuelle Ergebnis mit dem Ideal (Ihrer Wunschkurve), indem Sie die Korrelation berechnen. Das Modell mit der engsten Korrelation zum Ideal kommt dem gesuchten Modell am nächsten
Toller Blog!!!
Ich empfehle jedem, die Websitehttps://smart-lab.ru/my/egenui/blog/all/ zu besuchen.