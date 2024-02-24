Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1128
Die jungen Leute von heute wissen gar nicht mehr, wie gut Neuroshel war, und seine Wiederbelebung übertrifft heute jede Analysesoftware. Es ist, als würde man MT mit anderen Terminals vergleichen, und NS ist im Vergleich zu anderer Marktanalysesoftware einfach der unangefochtene Spitzenreiter. Ja, die neuronale Netzwerkeinheit war einfach furchtbar beschissen. Die Netze wurden dort heftig gelehrt, usw. Aber die Idee, die darin steckt, wird die Herzen aller Händler gewinnen, die mit der Programmierung nicht vertraut sind, denn sie war nicht erforderlich...
Die gesamte Arbeit wurde ausschließlich mit der vollen Datenmenge durchgeführt, es gab keine Barchargie und jede Theorie zu TS wurde innerhalb von 10 Minuten allein mit Hilfe der Maus getestet. Ich erinnere mich, dass ich im Laufe des Jahres die Mäuse wie Handschuhe gewechselt habe, aber es ist keine große Sache, eine unendliche Verschachtelung des Indikators im Indikator zu erstellen. Anschluss der DLL. Ich erinnere mich, dass Klot einer der Ersten in unserem Unternehmen war, der anfing, sie zu schreiben. Nicht der Punkt....
Wenn man das Programm startet, gibt es mehr als drei Schaltflächen, aber die Flexibilität des Programms war so groß, dass jede Theorie zuerst dort getestet wurde und wenn sie nützlich war, konnte sie in MT implementiert werden. Diese Software ermöglichte es Menschen, die in der Programmierung nicht sehr erfahren waren, TC auf dem Niveau von Profis zu erstellen. Das Aussehen war bescheiden, aber die Möglichkeiten waren endlos. Verstehen Sie dies nicht als Werbung, soweit ich weiß, wird BUT nicht mehr unterstützt.
Ich möchte es wirklich wiederbeleben. Es geht nicht darum, den Code eines anderen zu übernehmen und ein solches Programm von Grund auf zu schreiben, wobei die Idee des Ansatzes zum Aufbau von Strategien und Systemen als Ganzes übernommen wird.........
Es ist klar, dass Investitionen erforderlich sind und die Programmierer von Gott sein müssen, wie Klot einmal über sich selbst sagte. Wie er zu sagen pflegte Wizard???? Er wird ihnen den Teufel aus dem Leib programmieren. Reshetov ist übrigens einer von ihnen. Er muss sich den Kopf zerbrechen, wenn er sieht, wie ich nachts seinen Code durcheinander bringe, aber ich bringe es in Ordnung, versprochen.....
Ich werde dieses Projekt auf jeden Fall starten, aber es wird moderner sein mit den aktuellen Technologien in der NS und glauben Sie mir, die Nachfrage nach einem solchen Produkt wird einfach enorm sein, da die Händler unter Zwang zu Programmierern werden. Und es gibt keinen Code. Der Markt ist nicht mit dem Markt verbunden, der Preis ist nicht mit dem Markt verbunden, der Preis ist nicht mit dem Markt verbunden, der Markt ist nicht mit dem Markt verbunden, der Markt ist nicht mit dem Markt verbunden. Wenn Investoren oder Programmierer diese Nachricht lesen, kontaktieren Sie mich bitte unter vier Augen und wir können besprechen, wie ich das sehe. Aber dieses Programm wird ein Splash-Download aus dem Playstore sein.........
All dies ist mit 10 Zeilen in R erledigt, einschließlich der Ausgabe von equi im Diagramm)))
Wie bringt man einem Netzwerk oder einem anderen Klassifikator in R-ka eine Fitnessfunktion bei? Ich habe alles gegoogelt und nichts gefunden((
Oder ist eine solche Ausbildung ohne GA prinzipiell unmöglich?
Nicht ohne ga, ich weiß es nicht. Hast du deine Rassel gemacht?
Ganz ehrlich? Ich habe es noch nicht einmal ausprobiert... Ich bin ein paar Mal im Online-Testmodus gescheitert und habe abrupt das Interesse verloren, vielleicht komme ich irgendwann zurück...
Ich habe einige Experimente mit Proximity-Maßen durchgeführt, die Kointegration funktioniert sehr gut (Dickey Fuller-Test), anstelle der Korrelation oder des euklidischen Abstands brauche ich nicht einmal nach einem Muster nach dem anderen zu suchen, ich kann Standardmuster verwenden -> Analogien finden - Durchschnitt - Prognose erhalten - los
Ich möchte etwas Anpassungsfähiges machen, aber mir fehlen die Kenntnisse
Ich bin fertig)))
er flirtet nur... damit du dich besser fühlst ;)
Zu viel und zu wenig ist schlecht, es muss immer eine goldene Mitte geben, d. h. ein Maß)))
es ist wahr ;))
Ich las die Nachricht, interessierte mich für das Bild, und eine Suche nach dem Bild führte zu einem Ergebnis:
Nun, wenn Google sogar feststellt, dass die KI dies ist, dann ein Bild...
Also... nun, schnell, jeder schielt und wer
die die Programme und Indikatoren hier sehen können ????
;)
Auf dem linken Monitor befindet sich eine Art Verteilungsdiagramm. Ja? Nein?
Woher soll ich das wissen? Wenn ich es wüsste... Ich würde hier sitzen und Geld verdienen!!! Aber es ist ein gutes Bild! ;)
Nein, ich glaube, dort arbeiten "erwachsene" Menschen, und es gibt keine Ausschüttungen.
die üblichen horizontalen Bände!!! Mein Gott, wo kommt ihr denn alle her? )) Ah, ich vergaß, dass dies ein Forex-Forum ist)