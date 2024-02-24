Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1125
Stimmt etwas mit Ihrem Gehirn nicht? Was zum Teufel ist dieses "Vorwärts" ?????? Sie haben sich auf das Rauschen eingestellt (10 Tage Minuten) und führen dieses zufällig auf der Demo aus. Ich brauche nicht zu sehen, "was passieren wird", ich weiß es schon vorher.
Für zwei Wissenschaftler: vorwärts ist mindestens 200 Transaktionen (nur als Hinweis für die Ausarbeitung), während eine normale 1000-3000 Geschäfte, wenn SR>3, wenn SR<3 dann die Notwendigkeit für noch mehr Geschäfte, auf Daten, die in keiner Weise nicht gesehen werden konnte, wenn die Ausbildung, haben auf Minuten auf ein Jahr trainiert, getestet für 2-3 Monate, oder besser für 3-5 Jahre trainiert, getestet auf das Jahr und natürlich den Test aus der Zukunft )))) nehmen. Bei Gott, Kindergärten, Zigeunerbären und Beinahe-Vermarkter, scheiß auf sie...
Alter, komm schon, gib einen Scheiß auf den Kerl. Er hat zehn Tage lang trainiert, und nach den Regeln des Genres kann ein Model nicht lange durchhalten. Die Frage ist. Wird es ihm gelingen, dieses Ergebnis bei der nächsten Optimierung zu wiederholen:::
Du hast deinen verdammten Verstand verloren.) Du bist unser verdammtes Idol, Lehrer, Mentor... du bist unser verdammtes Idol, Meister, Mentor...!))
OOO Ich sehe, die schwere Artillerie ist schon da und ich bin betrunken.... ♪ Hold on to me, seven of you ♪)
Sie brauchen Informationen für den Verstand, zeigen Sie wenigstens etwas, um das, was Sie beschreiben, zu untermauern, sonst ist es, nach den früheren falschen Beiträgen zu urteilen, nur leeres Geschwätz...
Auf eine zufällige. Die zweite, bitte nicht fragen, um hinzuzufügen, werden Sie sabbern.
Einige Zeit wird auf alle Widder, die gut)))) arbeiten.
Hör mal, glaubst du wirklich, dass OOS in diesem Beispiel cool ist???? Das glaube ich nicht...... Sagen Sie mir, was werden Sie an diesen Punkten tun?
Mischa, ich werde dort nichts tun)))) Das Einzige, was ich tun würde, ist, den Markt zu beobachten und ihn mit dem realen Handel zu vergleichen).
Das ist also der springende Punkt: 90 % der Nutzer dieser speziellen Optimierung werden den Roboter wahrscheinlich abschalten. Die Drawdowns sind zu hoch. Das ist der Moment, in dem man sich fragt. Nur ein Einbruch des Gleichgewichts oder ein Rollback. Es ist nur... ...nur Informationen für Anfänger. Die Probleme im realen Handel sind von anderer Art....
Hört zu, Leute, ich bin ein wenig aufgewühlt, weil ich meine Metrik überprüft habe, und alles, was ich tun muss, um das Problem zu lösen, ist, bei der Antwort zu helfen.
In Java habe ich folgenden Ausdruck
double[] pattern = min.get(i);, wobei min eine Array-Liste ist und in diesem Beispiel die gesamte Zeichenfolge an das Muster übergeben wird.
Ich muss diese Zeichenfolge an das Muster übergeben, aber nur von 1 bis 5 Elementen, und vom fünften bis zum zehnten an eine andere Variable. Irgendwelche Ideen????
Misha Ich werde nichts tun)))) Dies ist ein Beispiel dafür, wie man eine Rassel auf 1 zufälligen, nicht mehr))))
Sie brauchen diese Fragen nicht zu stellen, wenn Sie ein richtiges Modell mit einem richtigen
und beobachten Sie die AOS auf den markierten Daten, nicht nach Augenmaß auf dem Äqui.
Ich habe es gerade zum hundertsten Mal wiederholt. 0,7 auf Kerzenfarbe ist gut, auf deiner ist es Müll...
Ich habe die klassische Verwendung von mo beschrieben, ich habe dir das p gegeben, du hattest alles, aber...
Sie haben es wieder verpasst und sind am Montag zur Arbeit gegangen))))
Ja, nun... Wissen Sie, ich bin froh, dass ich dort arbeite. Es ist nicht Gazprom, wissen Sie. Es ist Google, nur in seinem eigenen Bereich.... :-)
Spucken Sie es aus! Wo und was Sie arbeiten. Lass uns etwas Spaß haben...
Und mit java help???? Das ist es....... Betrachten Sie es einfach als eine Zeile. Ich weiß nicht, wie ich auf ein String-Element in einer Liste zugreifen kann. Ich habe schon alles aus dem Bauch heraus versucht und bin jetzt schon am Arsch. Und du sagst, ich soll es rauslassen... und ich spreche nicht von dem Job, ich spreche von der ganzen Sache....
Ja, Sie sind ein Maximalist und Sado-Masochist. Gut, 200 Geschäfte sind noch drin, aber 1.000-3.000 sind schon ein Hohn). Und eine dreijährige Ausbildung für eine Reihe von Instrumenten ist unsinnig. 2 Jahre - das ist die Lebensdauer eines Systems aufgrund von Marktveränderungen. Auch meine Systeme - von 4 bis 10 Trades pro Tag, für 2 Jahre wird irgendwo um 2000 Trades machen, bevor sie sterben.
Der Unterricht auf der Grundlage ein Jahr alter Daten ist Zeitverschwendung. Die letzten 6 Monate sind alles, was wir für die Ausbildung und die Prüfungen haben. Das sind insgesamt etwa 600 Geschäfte. Allerdings spricht nichts dagegen, dass 3 Jahre und 3000 Verträge gut wären. Ja, gut, aber wo bekommt man sie?
Eine weitere Frage ist, was man unterrichten und was man prüfen soll. Es scheint logischer zu sein, die letzten 3 Monate zu unterrichten. Dann müssen Sie die vorherigen Tests durchführen. Aber die vorherigen zu lehren, bedeutet, etwas zu lehren, das schon lange fehlt.
Die Theorie ist also gut, wenn wir den Markt als ein starres und konserviertes System betrachten. Imho ändert sich der Markt sogar innerhalb weniger Monate erheblich.