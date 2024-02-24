Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 527
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Das ist eine provokante Frage. Warum müssen Sie wissen, wer wie viel verdient?)
Nun, dann geht es nicht darum, wie viel, sondern ob es ein stabiles Einkommen aus der Strategie mit dem Einsatz von NS gibt.
Ich habe zum Beispiel das Signal von Maksim beobachtet.
Der Anfang macht Spaß, aber dann - out....
Dann geht es nicht darum, wie viel, sondern ob es überhaupt ein stabiles Einkommen aus der NS-Strategie gibt.
Kontrolle. 0,5 % pro Tag. NS hier als Assistent, Handwerker.
Nun, es wird wärmer.
Ich teste die Maschine jetzt in Echtzeit. Ich teste es jetzt in Echtzeit.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
Ich benutze maschinelles Lernen im Handel: Theorie und Praxis (Handel und nicht nur)
Yuriy Asaulenko, 2017.11.17 17:32
Ich habe meine eigene Prüfmethodik. Und ich werde niemandem etwas beweisen. Alles nur zur Information.
Übrigens, warum ein Zeckentest? Bei der Modellierung ist es viel einfacher, das Worst-Case-Szenario für die nächste Kerze zu verwenden. Dann wird das Ergebnis nur bei echten Ticks besser).
Nun, wenn Sie mit einem großen TF arbeiten, verwenden Sie einen kleineren TF für die Entwicklung der Ereignisse in einer Kerze, und die Ticks werden nichts beeinflussen.
Und hier haben wir ein weiteres Testgeschäft. Wie Sie sehen können, ist es auch rentabel.
Der Gewinn beträgt 21, der maximale Gewinn 39. Das beweist natürlich nichts).
Nun, hier ist ein weiteres Echtzeit-Testgeschäft
Gewinn - 19, maximaler Gewinn - 35.
Sie haben bereits 3 Angebote hintereinander vor sich liegen. Der 1. steht in einem der vorherigen Beiträge.
Und ich bin fertig mit der Show).
Ich teste im Moment die Automatik.
Das System verbrannt, Juri!)))
Das System verbrannt, Juri!)))
(Autsch, gut für dich.) Für 2 Angebote.)) Oben gibt es 1.
Es gibt alle drei) Eingang/Ausgang sind zwei vertikale Linien.
ZS:
Ich kann das Bild löschen.
Es gibt alle drei) Eingang/Ausgang sind zwei vertikale Linien.
SZY:
Ich kann das Bild löschen.
Es ist beruhigend zu wissen, dass es sich noch nicht um ein System handelt, sondern um einen Test mit geänderten Parametern.)) Um die Prüfung zu vereinfachen. Ich werde Ihnen den Lauf mit echten Parametern nicht zeigen)).
Ja, das brauche ich nicht, lassen Sie sie schauen)).
Es ist beruhigend zu wissen, dass es sich noch nicht um ein System handelt, sondern um einen Test mit veränderten Parametern). Um die Prüfung zu erleichtern. Ich werde Ihnen den Lauf mit echten Parametern nicht zeigen).
Ja, nicht nötig, lassen Sie sie zusehen.))
Na gut, sollen sie doch. Ich brauche es nicht - ich habe alles, was ich brauche.)
Na gut, sollen sie doch. Ich brauche es nicht - ich habe mein eigenes Zeug.)
Sie werden es sowieso nicht bekommen.) Aber ich freue mich - es ist ein Schnappschuss. Auch ich habe keine solchen Bilder, nur ein Protokoll.
Als Preis ein weiterer Test-Deal. Nur für Eingeweihte).
Das war's, das war's, nicht mehr))
SZY 22:16 Ich bin versucht, das nächste Geschäft zu zeichnen, und zwar ein profitables. Aber Stolz. Die Sünde.