Ich habe das Signal von Maxim, zum BeispielPetros Shatakhtsyan, beobachtet:

Das ist eine provokante Frage. Warum müssen Sie wissen, wer wie viel verdient?)

Nun, dann geht es nicht darum, wie viel, sondern ob es ein stabiles Einkommen aus der Strategie mit dem Einsatz von NS gibt.

Ich habe zum Beispiel das Signal von Maksim beobachtet.

Der Anfang macht Spaß, aber dann - out....

 
Renat Akhtyamov:
Dann geht es nicht darum, wie viel, sondern ob es überhaupt ein stabiles Einkommen aus der NS-Strategie gibt.
Ja, es gibt sie. 0,5 % pro Tag nach Handelsvolumen. Der NS ist hier wie ein Helfer, ein Handlanger.
 
Yuriy Asaulenko:
Kontrolle. 0,5 % pro Tag. NS hier als Assistent, Handwerker.
Es wird wärmer.
 
Renat Akhtyamov:
Nun, es wird wärmer.

Ich teste die Maschine jetzt in Echtzeit. Ich teste es jetzt in Echtzeit.

Ich habe meine eigene Prüfmethodik. Und ich werde niemandem etwas beweisen. Alles nur zur Information.

Übrigens, warum ein Zeckentest? Bei der Modellierung ist es viel einfacher, das Worst-Case-Szenario für die nächste Kerze zu verwenden. Dann wird das Ergebnis nur bei echten Ticks besser).

Nun, wenn Sie mit einem großen TF arbeiten, verwenden Sie einen kleineren TF für die Entwicklung der Ereignisse in einer Kerze, und die Ticks werden nichts beeinflussen.

Und hier haben wir ein weiteres Testgeschäft. Wie Sie sehen können, ist es auch rentabel.

3,17.11.2017 19:36:58,1,17.11.2017 19:36:58,22683,17.11.2017 19:59:47,22704,21,39

Der Gewinn beträgt 21, der maximale Gewinn 39. Das beweist natürlich nichts).

Nun, hier ist ein weiteres Echtzeit-Testgeschäft

4,17.11.2017 20:00:07,1,17.11.2017 20:00:07,22702,17.11.2017 20:18:07,22721,19,35

Gewinn - 19, maximaler Gewinn - 35.

Sie haben bereits 3 Angebote hintereinander vor sich liegen. Der 1. steht in einem der vorherigen Beiträge.

Und ich bin fertig mit der Show).

Aber es gibt Hinterhalte.)
 
Yuriy Asaulenko:

Ich teste im Moment die Automatik.

Aber es gibt einige Stolpersteine auf dem Weg).

Das System verbrannt, Juri!)))


 
Dmitrij Skub:

Das System verbrannt, Juri!)))

Ai, gut gemacht,) und das Werkzeug identifiziert. Für 2 Transaktionen)). Es gibt 3 davon, der 1. Deal ist oben.
 
Yuriy Asaulenko:
(Autsch, gut für dich.) Für 2 Angebote.)) Oben gibt es 1.

Es gibt alle drei) Eingang/Ausgang sind zwei vertikale Linien.

ZS:

Ich kann das Bild löschen.

 
Dmitrij Skub:

Es gibt alle drei) Eingang/Ausgang sind zwei vertikale Linien.

SZY:

Ich kann das Bild löschen.

Es ist beruhigend zu wissen, dass es sich noch nicht um ein System handelt, sondern um einen Test mit geänderten Parametern.)) Um die Prüfung zu vereinfachen. Ich werde Ihnen den Lauf mit echten Parametern nicht zeigen)).

Ja, das brauche ich nicht, lassen Sie sie schauen)).

 
Yuriy Asaulenko:

Es ist beruhigend zu wissen, dass es sich noch nicht um ein System handelt, sondern um einen Test mit veränderten Parametern). Um die Prüfung zu erleichtern. Ich werde Ihnen den Lauf mit echten Parametern nicht zeigen).

Ja, nicht nötig, lassen Sie sie zusehen.))

Na gut, sollen sie doch. Ich brauche es nicht - ich habe alles, was ich brauche.)

 
Dmitrij Skub:

Na gut, sollen sie doch. Ich brauche es nicht - ich habe mein eigenes Zeug.)

Sie werden es sowieso nicht bekommen.) Aber ich freue mich - es ist ein Schnappschuss. Auch ich habe keine solchen Bilder, nur ein Protokoll.

Als Preis ein weiterer Test-Deal. Nur für Eingeweihte).

5,17.11.2017 21:12:59,-1,17.11.2017 20:48:18,22714,17.11.2017 21:12:59,22702,12,27

Das war's, das war's, nicht mehr))

SZY 22:16 Ich bin versucht, das nächste Geschäft zu zeichnen, und zwar ein profitables. Aber Stolz. Die Sünde.

