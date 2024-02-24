Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 525
Der Lehrer kann eigentlich jeder sein, solange er oder sie in die Zukunft blickt. Sogar 1 bar ist ausreichend. Und die Eingänge werden genau die sein, über die ich vorhin geschrieben habe. Glauben Sie mir, sie sollten genutzt werden, aber wie man sie nutzt???? ist eine andere Geschichte und hier liegt das Geheimnis des Marktes....
Aber wirklich - wie? Teilen Sie Ihr Geheimnis)
Wirklich.... Du weißt einfach nicht, wovon du redest, und deshalb bist du so negativ. NS weiß, wie man Daten zusammenfasst, und das reicht aus, um jedes neue Beispiel zu haben, das nicht in die Ausbildung einbezogen war. Richtig interpretieren....
In den 70er Jahren haben wir eine mathematische Modellierung durchgeführt.
Wir haben für uns selbst die Begriffe NS oder maschinelles Lernen erfunden. Nun, wenn du dieses Wunder vollbringst, hält dich niemand auf.
Eine Antwort an alle auf einmal über die Anwendung von NS.
Alle Prädiktoren sind nichts anderes als Transformationen einer Zeitreihe und enthalten per Definition keine neuen Informationen, die nicht in der Zeitreihe enthalten sind. Füttern Sie also NS mit der Zeitreihe selbst und fügen Sie ihm 1-2 weitere Schichten hinzu, und NS (oder ein anderes MO-System) wird selbst bestimmen, welche Prädiktoren es braucht und welche nicht, und es wird sie selbst bilden.
Ein Blick in die Zukunft - wozu dient er? Der nationale Computer kann einfach antworten, ob er das Geschäft abschließen will oder nicht. In diesem Fall werden die Aufgaben der NS erheblich vereinfacht.
Lernen mit einem Lehrer. Aha, zuerst müssen wir einen idealen Lehrer schaffen, wofür wir die Strategie von Anfang an kennen müssen. Wozu also ein NS (MO), wenn man schon alles weiß und weiß, wie man es macht?
Meiner Erfahrung nach lernt der NS gut mit einem Lehrer, der nicht einmal wirklich weiß, was er oder sie will oder lehrt. Ja, eine etwas andere Unterrichtsmethodik, ja, ein paar mehr Epochen, aber nicht mehr.
Für eine solche Ausbildung müssen Sie eine Vorstellung von der Strategie haben, und zwar nur in groben Zügen. Die NS wird sie im Laufe der Ausbildung selbständig verfeinern.
Ich habe in diesem Thread bereits Ergebnisse und Diagramme vorgestellt, die mit diesen Ansätzen bei unabhängigen Stichproben erzielt wurden. Die Wirksamkeit solcher Ansätze wurde also schon früher gut demonstriert.
Und Sie können mindestens eine gewinnbringende Strategie auf Basis von IO aufzeigen?
Können Sie eine einzige gewinnbringende Strategie auf der Grundlage von MoD aufzeigen, die funktioniert? Das können viele Leute behaupten.
Ich habe es Ihnen bereits am Modell gezeigt. Hier ist eine der Tabellen
X ist die Anzahl der Geschäfte, Y ist der Gesamtgewinn. Die Dauer beträgt 3 Monate.
Es funktioniert bereits bei der Fehlersuche in Echtzeit. Ich habe nicht vor, sie Ihnen zu zeigen).
Allerdings gibt es hier eine Fehlersuchaktion.Die vorletzte Ziffer - 11 - ist der Gewinn des Geschäfts. Die letzte Zahl -27 ist der maximale Gewinn des Handels.
Ich habe eine Menge davon. Und für jeden von ihnen im Tester erhalten wir ein streng umgekehrtes Diagramm: von oben nach unten.
Und das alles können Sie auf dem MT5-Tester im Real-Ticks-Modus beobachten. Ich kann es ohne MO zeigen.
Ich verwende den MT-Tester nicht.) Und Debugging in Echtzeit.
Die Prüfung an echten Zecken erfolgt in Echtzeit. Und es ist schade, dass Sie keinen Tester benutzen.
