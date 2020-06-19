Lot-Größe berechnen

Hallo, ich möchte meine Lot-Größe pro Trade berechnen, dass ich mit einem SL von 250pip max. 2% riskiere. Dafür habe ich folgendes versucht:

double pipRisk = 10 / Ask;                                          //Rechne Pip-Risk in Dollar in Euro um
double allowedRisk = AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE) * 0.02; //Berechne 2% von freiem Margin
double lotSize = allowedRisk / (sl_distance * 100000 * pipRisk);    //Berechne Lot-Größe
lotSize = NormalizeDouble(lotSize, 2);                              //Runde Lot-Größe auf 2 Nachkommastellen

sl_distance ist input int  inp_SL_points = 250; und wird (wieso auch immer) beim Aufruf als 0,0025 dargestellt, deshalb *100000 um auf 250 zu kommen.

Das Problem ist jetzt, dass die Lotgröße zu klein berechnet wird. Bei meinem Demo mit 10000€ hätte ich ein allowedRisk von 200€, bei einem Test von EURUSD, wurde mir für den Einsatz 0.09Lot berechnet. Allerdings ist das nur ein Risiko von ~37€. Bei einem SL von 250Pip könnte ich ~0,86 Lot setzen. Muss man in das ganze den Hebel noch mit einbauen und wenn ja wie? Oder habe ich einen anderen Fehler?

 
UnknownInnocent:

Hallo, ich möchte meine Lot-Größe pro Trade berechnen, dass ich mit einem SL von 250pip max. 2% riskiere. Dafür habe ich folgendes versucht:

sl_distance ist input int  inp_SL_points = 250; und wird (wieso auch immer) beim Aufruf als 0,0025 dargestellt, deshalb *100000 um auf 250 zu kommen.

Das Problem ist jetzt, dass die Lotgröße zu klein berechnet wird. Bei meinem Demo mit 10000€ hätte ich ein allowedRisk von 200€, bei einem Test von EURUSD, wurde mir für den Einsatz 0.09Lot berechnet. Allerdings ist das nur ein Risiko von ~37€. Bei einem SL von 250Pip könnte ich ~0,86 Lot setzen. Muss man in das ganze den Hebel noch mit einbauen und wenn ja wie? Oder habe ich einen anderen Fehler?

schau, da hast eine Berechnung was passt, die Funktioniert fast überall

enum ENUM_RISIKO_TYPE  //wird mit zusammen mit dem Risiko verwendet
  {
   FixLots,          // 0 = Fixlots werden eingetragen
   Geldbetrag,       // 1 = Gegenwert in Geld wird eingetragen
   Prozent,          // 2 = Risiko in Prozent wird eingetragen
   GridGeldwert,     // 3 = Grid, in verwendung mit dem Grid multiplier und der max Trade anzahl
   GridProzent,      // 4 = % von Account Size über alle Max Orders eines Grids
   Margin            // 5 = Prozent der vorhandenen Margin
  };

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double Risikoberechnung(const string symbol, const double risiko, const double stoploss, const int Risikotype, const int Grid = 0, const int MaxOrder = 0)
  {

   double lots = 0;
   double Geldrisiko = 0;

   double openline = ObjectGetDouble(0,"BuySellLine",OBJPROP_PRICE);
   double stopline = ObjectGetDouble(0,"StopLine",OBJPROP_PRICE);

   switch(Risikotype)
     {
      case FixLots: // 0 = FixLots
        {
         lots = risiko;
         return(NearestLot(lots,SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP)));
        }

      case Geldbetrag: // 1 = Geldbetrag
        {
         if(stoploss == 0)
           {
            Print("You have to enter a StopLoss");
            break;
           }
         else
            lots = NormalizeDouble(risiko / (stoploss * _sym.TickValue()), 2);  // Geldrisk / (SL in Pips * Tickvalue)

         return(NearestLot(lots,SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP)));

        }
      case Prozent: // 2 = Prozent
        {
         if(Kapital == 0)
            Geldrisiko = _account.Balance() / 100 * risiko; // Riskio in Geldwert
         else
            Geldrisiko = Kapital /100 *risiko;

         if(stoploss == 0)
           {
            Print("You have to enter a StopLoss");
            break;
           }
         else
           {
            if(_sym.TradeCalcMode() == SYMBOL_CALC_MODE_FOREX)
              {
               lots = Geldrisiko / (stoploss * _sym.TickValue());
               //Print(Geldrisiko," ",stoploss, " ", _sym.TickValue());
              }
            if(_sym.TradeCalcMode() != SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
               && SymbolInfoString(_Symbol,SYMBOL_CURRENCY_BASE) == "USD"
              )
               lots = Geldrisiko / (_sym.ContractSize() * MathAbs(stopline-openline)*(1/SymbolInfoDouble("EURUSD",SYMBOL_BID))) ;

            if(_sym.TradeCalcMode() != SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
               && SymbolInfoString(_Symbol,SYMBOL_CURRENCY_BASE) != "USD"
              )
               lots = Geldrisiko / (_sym.ContractSize() * MathAbs(stopline-openline)) ;
            //Print("lots: ", lots, " Geld: ", Geldrisiko, " Stop: ", stoploss, " Tick: ", _sym.TickValue());

           }
         return(NearestLot(lots,SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP)));
        }


      case GridGeldwert:           // Grid Risiko Geldwert
        {
         lots = (risiko * SymbolLeverage) / _sym.ContractSize();

         return(NearestLot(lots,SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP)));
        }

      case GridProzent:           // Grid Risiko
        {
         // Anzahl der offenen Grideinheiten  f(x) = n*(n+1) / 2 ; n = Anzahl der order, für max Calc einfach die 30 nehmen

         double _SL = ((MaxOrder * (MaxOrder + 1)) / 2) * Grid;             // Mathematik, Dreieckfunktion für die Berechnung

         if(Kapital == 0)
            Geldrisiko = _account.Balance() / 100 * risiko; // Riskio in Geldwert
         else
            Geldrisiko = Kapital/100*risiko;

         lots = NormalizeDouble(Geldrisiko / (_SL * _sym.TickValue()), 2);  // Geldrisk / (SL in Pips * Tickvalue)

         return(NearestLot(lots,SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP)));
        }

      case Margin:           // Margin Risiko
        {
         double  Lot1 = 0, fullmargin = 0, MarginRate = 0, AccountSize = 0;

         if(Kapital == 0)
            fullmargin = (_account.Balance() * SymbolLeverage);
         else
            fullmargin = Kapital*SymbolLeverage;

         if(_sym.TradeCalcMode() == SYMBOL_CALC_MODE_FOREX)
            lots = NormalizeDouble(fullmargin / _sym.ContractSize() / 100 * risiko, 2);


         if(_sym.TradeCalcMode() == SYMBOL_CALC_MODE_CFD)
           {
            double margin;
            MarginInit(ORDER_TYPE_BUY, symbol, margin);
            lots = NormalizeDouble(((fullmargin / 100 * risiko) * SymbolLeverage) / (_sym.ContractSize() * Trade.Bid * margin), 2);
           }
         return(NearestLot(lots,SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP)));


         if(_sym.TradeCalcMode() == SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE)
           {
            double margin;
            MarginInit(ORDER_TYPE_BUY, symbol, margin);
            lots = (_sym.ContractSize() * Trade.Bid) / ((fullmargin/100*risiko)*SymbolLeverage*MarginRate);


           }
         return(NearestLot(lots,SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP)));

         /*have to be done
              if(_sym.TradeCalcMode() == SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX)
                 {
                  double margin;
                  MarginInit(ORDER_TYPE_BUY, symbol, margin);    //Margin: (Lots * ContractSize * MarketPrice) * TickPrice / TickSize * Margin_Rate
                  lots = (_sym.ContractSize() * Trade.Bid) / (risiko*SymbolLeverage*MarginRate);

                 }
               return(LotStep(lots));
         */
        }


     }

   return(lots);

  }


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool MarginInit(const ENUM_ORDER_TYPE action, const string symbol, double &margin)   // Initial Margin Return aus der Symbol Info
  {
   double MarginInit, MarginMain;

   const bool Res = SymbolInfoMarginRate(symbol, action, MarginInit, MarginMain);

   margin = Res ? MarginInit : 0;

   return(Res);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double NearestLOLot(double v, double to)
  {
   double value = 0;

   value = to * MathFloor(v / to);
   double min = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
   double max = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX);

   if(value < SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN))
      value = min;

   if(value > SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX))
      value = max;

   return(value);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double NearestHILot(double v, double to)
  {
   double value = 0;

   value =to * MathCeil(v / to);

   double min = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
   double max = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX);
   if(value < SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN))
      value = min;
   if(value > SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX))
      value = max;

   return(value);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double NearestLot(double v, double to)
  {
   double value = 0;

   value =to * MathRound(v / to);

   double min = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
   double max = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX);
   
   if(value < SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN))
      value = min;
      
   if(value > SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX))
      value = max;

   return(value);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
 
amando:

schau, da hast eine Berechnung was passt, die Funktioniert fast überall

Ich habe die jetzt als Include gespeichert, ist das richtig? Denn da kriege ich ne riesen Liste Fehlermeldungen (siehe Bild im Anhang)

Dateien:
fehler.PNG  86 kb
 
UnknownInnocent: 

 
Ich habe die jetzt als Include gespeichert, ist das richtig? Denn da kriege ich ne riesen Liste Fehlermeldungen (siehe Bild im Anhang)
 
 
gut da hab ich dir noch was verheimlicht ;-)
 
dachte du bist schon weiter
 
du brauchst die CTrade Klassen, musst du einfügen, dann hast du gleich mal 95% weg
 
#include <Trade\Trade.mqh>               CTrade _trade;                    // wird verwendet für die Trade Funktionen 

#include <Trade\AccountInfo.mqh>         CAccountInfo _account;            // wird verwendet für die Account Information Funktionen
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>          CSymbolInfo _sym;  
 

 
dann hab ich da noch was neu gemacht, hatte ich ganz vergessen
 

 
das gehört in die OnTick, gleich ganz am Anfang
 
   Trade.Ask =  SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);
   Trade.Bid =  SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);
 

 
das in den Globalen Bereich
 
struct SymbolInfos
  {
   double            Ask;
   double            Bid;
  };
SymbolInfos Trade;
 
und Kapital ist ein Eingabeparameter
 
da gehört 
 
input double Kapital = 5000;                          // 0 = full account Balance
 
 
Der ist dafür da, wenn Du als Tradingkapital als beispiel 5k hast, du am Konto aus Sicherheitsgründen nur 1k, dann kann man da das gesamtkapital eintragen, bin ja ein fauler hund
 

 
dann hab ich noch, das liegt aber nur an der Krücke MT5, weil für die ESMA rules kann MT5 nur dem Konto eine Leverage zuordnen, aber nicht dem Symbol, in der Leverage berechnung beim Broker schaut das anders aus, darum hab ich das als Eingabeparameter gemacht, zb EURUSD = 1:30 und GBPJPY ist ja nur 1:20 (auch broker abhängig) aber im MT steht immer 1:30, da er das für das Symbol nicht einzeln zuweisen kann
 
input int    SymbolLeverage = 400;                 // Leverage da keine mql info vorhanden ist
 
zur Erklärung
 
double Risikoberechnung(const string symbol, const double risiko, const double stoploss, const int Risikotype, const int Grid = 0, const int MaxOrder = 0)

 
 
symbol sollte klar sein
 
risiko - je nach Enum Wert ist das Prozent, Geld oder Margin.
 
stoploss - unbeding tin Points
 
Risikotype aus der ENU;
 
die restlichen 2 sind nur bei Gridrisiko in verwendung

	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
im EA sieht das dann so aus, gerade getestet, du musst nur den Namen vom include für die Risikoberechnung anpassen
 

 
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      test333.mq5 |
//|                        Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+

struct SymbolInfos
  {
   double            Ask;
   double            Bid;
  };
SymbolInfos Trade;


#include <11_Risiko_Berechnung.mqh>          // fix lots, Fixer Betrag oder auch Prozent

#include <Trade\Trade.mqh>               CTrade _trade;                    // wird verwendet für die Trade Funktionen 

#include <Trade\AccountInfo.mqh>         CAccountInfo _account;            // wird verwendet für die Account Information Funktionen
#include <Trade\DealInfo.mqh>            CDealInfo _deal;                  // wird verwendet für die Deal Information Funktionen
#include <Trade\HistoryOrderInfo.mqh>    CHistoryOrderInfo _historyorder;  // wird verwendet für die Order History Informationen
#include <Trade\OrderInfo.mqh>           COrderInfo _order;                // wird verwendet für die Order Information Funktionen
#include <Trade\PositionInfo.mqh>        CPositionInfo _position;          // wird verwendet für die Position Information Funktionen 
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>          CSymbolInfo _sym;                 // wird verwendet für die Symbol Information Funktionen
#include <Trade\TerminalInfo.mqh>        CTerminalInfo _terminal;          // wird verwendet für die Symbol Information Funktionen


input ENUM_RISIKO_TYPE  Risikoart;                       // Default Wert, wird verwendet für die Risikokalkulation, include 11_Risiko_Berechnung

input group "Risiko";
input double Risiko = 2;
input double Kapital = 5000;                          // 0 = full account Balance
input int    SymbolLeverage = 400;                 // Leverage da keine mql info vorhanden ist

input double StopLoss = 2000;

int OnInit()
  {
//---
   
   _sym.Name(_Symbol);                       // Initialisieren des Symbols, für die CSymbol
   _sym.RefreshRates();
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {

   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {

   Trade.Ask =  SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);
   Trade.Bid =  SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);
   
   
   
   Print(Risikoberechnung(_Symbol,Risiko, StopLoss,Prozent));
 
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+


	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
Joa... ich glaube, da hattest du meine Fähigkeiten noch etwas überschätzt xD


Aus irgend einem Grund rechnet der aber immer mit 5000 als Kapital, ob ich da 0 oder 10000 eingebe, woran liegt das?

	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 UnknownInnocent:
 
Joa... ich glaube, da hattest du meine Fähigkeiten noch etwas überschätzt xD
 
Aus irgend einem Grund rechnet der aber immer mit 5000 als Kapital, ob ich da 0 oder 10000 eingebe, woran liegt das?
 
 
Hallo,
 

 
bist Du dir sicher?
 
Das würde der Bedingung widersprechen
 
if(Kapital == 0)
    Geldrisiko = _account.Balance() / 100 * risiko; // Riskio in Geldwert
else
    Geldrisiko = Kapital /100 *risiko;
 
bei 0 nimmt er deine Account Balace (vielleicht ist die gerade 5000)
 
sonst nimmt er den Wert
 
und dann rechnet er ja weiter mit dem Wert
 
if(_sym.TradeCalcMode() == SYMBOL_CALC_MODE_FOREX)
              {
               lots = Geldrisiko / (stoploss * _sym.TickValue());
               //Print(Geldrisiko," ",stoploss, " ", _sym.TickValue());
              }
 

 
Du kannst Dir aber nach der Geldrisiko Berechnung mal eine
 
Print("Geldrisiko: ", Geldrisiko);
 
ausgeben und schauen was er nimmt.
 

 
es könnte natürlich auch sein, das dein Broker wieder was eigenes erfunden hat und die Kalkulation nicht auf Forex Basis macht, das steht im Symbol
 
 
 

 
aber sonst würde mir da nix einfallen

	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
Ich mache das als Backtest und gebe als Startkapital 10.000 an, in den Spezifikationen steht Forex. Ich habe nur grade festgestellt, dass
wohl mein meta trader7editor spinnt und wenn ich neu kompeliere, trotzdem die alte Version genommen wird, keine Ahnung wieso und ob das das
Problem ist.


Bei der Geldrisikoberechnung kommt 100 raus, bei 2% also auch 5000

	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          

 UnknownInnocent:

 
Ich mache das als Backtest und gebe als Startkapital 10.000 an, in den Spezifikationen steht Forex. Ich habe nur grade festgestellt,
 dass wohl mein meta trader7editor spinnt und wenn ich neu kompeliere, trotzdem die alte Version genommen wird, keine Ahnung wieso und
 ob das das Problem ist.

 
Bei der Geldrisikoberechnung kommt 100 raus, bei 2% also auch 5000




Und was kommt raus wenn du bei kapital 0 eingibst? Dann müsste er das von deiner account size nehmen, was er sicher auch tut

	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          

 amando:

 
Und was kommt raus wenn du bei kapital 0 eingibst? Dann müsste er das von deiner account size nehmen, was er sicher auch tut




nun... da kommt auch 5000 raus, meinst du kannst mal drüber schauen, ob ich das was dopple oder so?




#property strict;

struct SymbolInfos
  {
   double            Ask;
   double            Bid;
  };
SymbolInfos Trade;

//+------------------------------------------------------------------+
#include <Risikoberechnung/Risikoberechnung.mqh>                           // fix lots, Fixer Betrag oder auch Prozent
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Trade\Trade.mqh>               CTrade _trade;                    // wird verwendet für die Trade Funktionen 
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Trade\AccountInfo.mqh>         CAccountInfo _account;            // wird verwendet für die Account Information Funktionen
#include <Trade\DealInfo.mqh>            CDealInfo _deal;                  // wird verwendet für die Deal Information Funktionen
#include <Trade\HistoryOrderInfo.mqh>    CHistoryOrderInfo _historyorder;  // wird verwendet für die Order History Informationen
#include <Trade\OrderInfo.mqh>           COrderInfo _order;                // wird verwendet für die Order Information Funktionen
#include <Trade\PositionInfo.mqh>        CPositionInfo _position;          // wird verwendet für die Position Information Funktionen 
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>          CSymbolInfo _sym;                 // wird verwendet für die Symbol Information Funktionen
#include <Trade\TerminalInfo.mqh>        CTerminalInfo _terminal;          // wird verwendet für die Symbol Information Funktionen

//+------------------------------------------------------------------+
input group                "GENERAL"
input ENUM_TIMEFRAMES      inp_Timeframe        = PERIOD_CURRENT; // timeframe
input ENUM_APPLIED_PRICE   inp_applied_price    =    PRICE_CLOSE; // type of price
input group                "MONEY"
input double               inp_Lotsize          =           1.00; // Lotsize
input int                  inp_SL_points        =            250; // SL (points)
input int                  inp_TP_points        =            400; // TP (points)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicators                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
input group                "MACD"
input int                  inp_fast_ema_period  =             12; // period of fast ema
input int                  inp_slow_ema_period  =             26; // period of slow ema
input int                  inp_signal_period    =              9; // period of signal
input group                "MA"
input int                  inp_ema_period       =            200; // period of ema
input int                  inp_ema_shift        =              0; // ema shift
input ENUM_MA_METHOD       inp_ma_method        =       MODE_EMA; // ma mode
//+------------------------------------------------------------------+
input group                "Risiko";
input ENUM_RISIKO_TYPE     Risikoart;                             // Default Wert, wird verwendet für die Risikokalkulation, include RisikoBerechnung
input double               Risiko               =              2;
input double               Kapital              =              0; // 0 = full account Balance
input int                  SymbolLeverage       =            400; // Leverage da keine mql info vorhanden ist
//+------------------------------------------------------------------+
input double               StopLoss             =           250;
//+------------------------------------------------------------------+

//Price
MqlRates rates[];       // umbenannt von price -> rates

//MACD
int    haMACD;
double buMACD_Buffer[];
double buMACD_Signal[];
int    toCopy = 3;
int    precision = _Digits+1;

//EMA
int    haEMA;
double buEMA_buffer[];

//--- Einfügen einer neuen Variablen (Wert in Sekunden für eine Kerze dieses Zeitrahmens, für М15 wäre es 60 sec. * 15 = 900 sec)
datetime Time_open = 60 * _Period;
//--- Einfügen einer neuen Variablen (Eröffnungszeitpunkt der Kerze des 1. Position)
datetime Time_bar = 0;

double sl_distance;
double tp_distance;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit() {
   
   _sym.Name(_Symbol);                       // Initialisieren des Symbols, für die CSymbol
   _sym.RefreshRates();
    
   ArraySetAsSeries(rates, true);

   haMACD=iMACD(_Symbol,inp_Timeframe,inp_fast_ema_period,inp_slow_ema_period,inp_signal_period,inp_applied_price);
   if(haMACD==INVALID_HANDLE)
      {
         Alert("*ERROR* creating iMACD handle");
         return(INIT_FAILED);
      }

   ArraySetAsSeries(buMACD_Buffer,true);
   ArraySetAsSeries(buMACD_Signal,true);

   haEMA = iMA(_Symbol, inp_Timeframe, inp_ema_period, inp_ema_shift, inp_ma_method, inp_applied_price);
   if(haEMA == INVALID_HANDLE)
      {
         Alert("*ERROR* creating iMA handle");
         return(INIT_FAILED);
      }

   sl_distance=inp_SL_points*_Point;
   tp_distance=inp_TP_points*_Point;

   return(INIT_SUCCEEDED);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick() {

   Trade.Ask =  SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);
   Trade.Bid =  SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);
   //+------------------------------------------------------------------+
   if(CopyRates(Symbol(),inp_Timeframe,0,toCopy,rates) != toCopy)
      return;
   if(CopyBuffer(haMACD,0,0,toCopy,buMACD_Buffer) != toCopy)
      return;
   if(CopyBuffer(haMACD,1,0,toCopy,buMACD_Signal) != toCopy)
      return;
   if(CopyBuffer(haEMA, 0,0,toCopy,buEMA_buffer) != toCopy)
      return; 
   //+------------------------------------------------------------------+
   if(PositionsTotal() < 1) {

         if(buMACD_Buffer[0] < 0 &&
               buMACD_Signal[0] < 0 &&
               buMACD_Buffer[0] > buMACD_Signal[0] &&
               buMACD_Buffer[1] <= buMACD_Signal[1] &&
               rates[1].close > buEMA_buffer[1])
            {
               double lotSize = Risikoberechnung(_Symbol, 2, 250, Prozent);
               lotSize = NormalizeDouble(lotSize, 2);
               Print(lotSize);
               Comment(Kapital);
               
               if(_trade.Buy(lotSize, NULL, Trade.Ask, (Trade.Ask-sl_distance), (Trade.Ask+tp_distance)))
                  {
                     Time_open = TimeCurrent()-rates[0].time;  // speichert das Zeitintervall zwischen Kerzeneröffnung und Positionseröffnung
                     Time_bar  = rates[0].time;                // speichert den Eröffnungszeitpunkt der Kerze der ersten Position
                  }

            }
         else if(buMACD_Buffer[0] > 0 &&
                 buMACD_Signal[0] > 0 &&
                 buMACD_Buffer[0] < buMACD_Signal[0] &&
                 buMACD_Buffer[1] >= buMACD_Signal[1] &&
                 rates[1].close < buEMA_buffer[1])
            {
            
               if(_trade.Sell(1, NULL, Trade.Bid, (Trade.Bid+sl_distance), (Trade.Bid-tp_distance)))
                  {
                     Time_open = TimeCurrent()-rates[0].time;  // speichert das Zeitintervall zwischen Kerzeneröffnung und Positionseröffnung
                     Time_bar  = rates[0].time;                // speichert den Eröffnungszeitpunkt der Kerze der ersten Position
                  }
            }
      }
 
   
}
//+------------------------------------------------------------------+

	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 UnknownInnocent:
 
nun... da kommt auch 5000 raus, meinst du kannst mal drüber schauen, ob ich das was dopple oder so?
 
 
Abgesehen davon, das du deine input variablen nochmals durchgehen solltest,
 
wenn da jetzt auch 5000 kommt, dann machst du den backtest mit 5000
 
anders geht sich das nicht aus

 
 Du kannst das aber nicht im ea ändern, sieh dir das bei den eingabe parametern im strategie tester an, die ändern sich nicht wenn du im ea was änderst 

	          




		          
	          

		          

	          

          

        




  


  

    

      

        
      

        
