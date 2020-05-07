Market Watch
Ja , eine gewisse "Unrichtigkeit" ...MQ like :-)
Build 2361 RoboMarkets
Ja , eine gewisse "Unrichtigkeit" ...MQ like :-)
das fällt mir schon seit ewigen zeiten auf, langsam nervt es echt
Amando,
mit den Funktionen von hier kannst
Symbole im MarketWatch laden, ausblenden ..., alle die der jew. Broker für das Konto anbietet.
- www.mql5.com
Ich denke das amando das sicher drauf hat wie man Symbole in Liste holt und zurück.
Amando, wenn du alle ausblenden machst ,also nur noch die Symbole der offenen Charts , passt es wieder.Ist aber trotzdem ein Bug , melden im RU-Forum oder in sich reinfressen :-)
Bei mir scheint alles in ordnung zu sein.
Hab den Code a bisserl gepimpt um die symbole leicher zu finden, denn die kommen bei mir total unsortiert daher
#include <Tools\QuickSort.mqh> void OnStart() { int i,j=0,total = SymbolsTotal(true); string symbols[]; ArrayResize(symbols,total+1); for(i = 0; i < total; i++) symbols[i]=SymbolName(i,true); QuickSort(symbols,0,total); for(i = 0; i < total; i++) if(symbols[i]!=NULL) { Print(symbols[i]); j++; } Print(j," Symbols found"); }
Für den Quicksort Algo lege ich meine Hand nicht ins Feuer, steht in der Datei wo ich den her hab.
Hallo Carl, das kenne ich natürlich, das hilft mir nur nicht weiter, ich will die Symbole über Button umschalten, und da ist es lästig, wenn dauernd neue Symbole daherkommen. Im wesentlichen handle ich vielleicht 10-12 märkte
Im Menü nach dem rechten Mausklick in der Marktübersicht gibt es die Option Sätze => Speichern als. Die kann man dann auf gleichem Wege wieder aufrufen.
Oder man erstellt einen Indikator mit Schaltflächen, die die jeweiligen Sätze aufrufen.
Ich poste mal bei den russen das die da schon wieder mal einen bock abgeschossen haben
@Calli,
wo sind denn meine Bilder hingekommen?
ich hab mir für das Russenforum den Christian seine ausborgen müssen ;-)
Ich habe nichts gelöscht!
Wenn würde ich das kennzeichnen mit zB. <gelöscht>
Hallo,
das ist mir schon bei mehreren Brokern aufgefallen, nehm an das ist wieder mal ein Fehler von MT5,
Hab da mal zum testen ein Script gemacht, das listet alle aktiven Symbole im Marketwatch auf.
als Ergebnis bekomme ich dann
das passt ja auch bis auf die letzten 3, und die sind nicht fix, das werden mal mehr, mal weniger
hier dazu zur gleichen zeit genommen, der Market Watch
kann das mal jemand testen ob das bei ihm auch so ist?
auf dem Metaquotes Demo hab ichs nicht probiert.
habs getestet bei einem großen Broker in UK mit Niederlassung in Bermuda, auf beiden Servern und bei einem in Australien