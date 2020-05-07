Market Watch - Seite 4
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
ich hab halt nur gern recht ;-)
Ok, Du hast (vielleicht) recht - aber es nutzt nichts und am Ende ist es nur ein Zeitverlust.
Ok, Du hast (vielleicht) recht - aber es nutzt nichts und am Ende ist es nur ein Zeitverlust.
hast recht ;-)
ich hab halt nur gern recht ;-)