@Calli,
wo sind denn meine Bilder hingekommen?
ich hab mir für das Russenforum den Christian seine ausborgen müssen ;-)
Ich habe dort mitgelesen.
Deine Antwort ist nachvollziehbar. Die Antwort von Alain ist für mich nicht nachvollziehbar.
Sinnhaft:
Die Ampel sagt bei Rot halten.
Aber, am Mittwoch ist Grün gemeint.
Man soll es so hinnehmen , und nicht seine Gedanken äußern.
Ich antworte bewusst nicht dort,weil bei den Übersetzungen es sehr oft falsch verstanden wird.
Ich werde diese Mentalität nie verstehen.
Ja Mentalität haben die Russen definiv eine andere
ich verstehs ja auch das mt da braucht zum umrechnen, aber warum belästigt man damit den trader?
Richtig. Meine Vermutung ist, dass dies eine alter stark gewachsener Bug ist.
Anfangs wäre er noch einfach zu beheben gewesen. Mittlerweile ist er so umfangreich....
Dann wird einfach die Doku angepasst und der User verwirrt.
Ich selber kenne sowas, passiert mir auch, du entwickelst und dann stellt sich raus die Funktion muss geändert werden.
Siehst den Rattenschwanz, der da kommt und denkst , okay ein Workaround muss her.
Geht, privat ja aber nicht für eine Software wo der User Geld bezahlt.
Geld? Wieso ist doch kostenlos!
Nein, man bezahlt die Software über die Gebühren der Broker. Niemals vergessen!
Hauptsache die Finanzsoftware hat eine DirektX-Schnittstelle *kopfkratz* ....ohh blutet schon.
Sie sollten vorsichtig mit dem sein, was Sie gesagt haben. Es geht um Metaquotes und nicht um Russisch.
Vielleicht ist es ein Sprachproblem, aber ich verstehe Ihr Problem nicht. Alles funktioniert wie dokumentiert. Es gibt nichts Neues, die SymbolXXX-Funktionen funktionieren seit Jahren gleich.
Alles funktioniert wie dokumentiert. Es gibt nichts Neues
Bleiben wir sachlich beim Thema:
Ich bin immer noch der Meinung das die Funktion nicht so ist wie dokumentiert.
Auch wenn das schon 5 Jahre so ist, macht es nicht richtiger.
Ich verstehe auch nicht warum du Alain hier MQ so stark verteidigt.
In einem Problem was so offensichtlich falsch ist.
Das Skript von amando ist einfach und aussagekräftig.
Es werden NICHT alle Symbole in der Marketwatch gezahlt. Punkt.
Oder siehst du was anderes?
Können Sie mir erklären, was "so offensichtlich falsch" ist, um sicherzugehen, dass es kein Sprachproblem gibt?
Ich verteidige niemanden und greife niemanden an. Mich interessieren nur die Fakten und die Logik.
Wenn etwas wie dokumentiert funktioniert, selbst wenn Sie es falsch finden oder wenn Sie der Meinung sind, dass es anders sein sollte, ist es nicht falsch, es ist nicht falsch, es ist kein Fehler. So wurde es von den Entwicklern entworfen, man muss mit der Realität umgehen und sie akzeptieren. Ansonsten sind es ewige und nutzlose Beschwerden und Zeitverschwendung. Glauben Sie mir, ich weiß, was Sie fühlen, ich war dort gewesen.
Dokumentation :
SYMBOL_VISIBLE
Das ausgewählte Symbol ist sichtbar in Market Watch.
Einige Symbole (in der Regel sind das Kreuzkurse, die für die Berechnung von Marginanforderungen oder des Profits in Kontowährung benötigt werden) werden automatisch ausgewählt, dabei können diese in der Marktübersicht nicht angezeigt werden. Damit solche Symbole angezeigt werden, muss man diese explizit auswählen.
bool
Abgesehen davon können wir uns einig sein, dass es seltsam ist, versteckte Symbole in der Marktuhr zu haben, aber es ist subjektiv und sicher, dass einige andere Leute es normal finden. Wir können uns auch darauf einigen, dass die Dokumentation nicht gut strukturiert und manchmal nicht klar oder unvollständig ist, aber auch hier subjektiv.
Beispiel für eine Situation, in der der Market Watch automatisch ein Symbol hinzugefügt wird, das jedoch nicht sichtbar ist.
Der Gewinn / Verlust der GBPAUD-Position ist in AUD. Die Kontowährung ist USD, daher benötigen Sie AUDUSD-Kurse, um den Gewinn / Verlust korrekt berechnen zu können. AUDUSD wird also automatisch zur Market Watch hinzugefügt, bleibt aber verborgen. Warum ? Weil Metaquotes die Market Watch verwendet, um zu wissen, welche Quotes aktualisiert werden müssen. Die Market Watch wird nicht nur vom Benutzer verwendet, sondern auch von der Plattform selbst.
Ich hoffe alles ist klar, da ich es nicht besser erklären kann.
Ich wollte gerade etwas Großes schreiben aber du warst schneller.
Wir verstehen das sehr gut, was du sagst.
Dein letzter Post zeigt deutlich worum es geht.
Das ist doch genau das Problem worüber wir hier sprechen. Amando hat es mit dem Skript deutlich gemacht.
Der User wird stutzig und wundert sich, warum die Anzahl nie stimmt denn in der Dokumentation ist es deutlich zu lesen.
Das er aber in diesem Moment eine Hilfsfunktion nehmen muss um die echte Zahl zu ermitteln ist es einfach falsch Dokumentiert.
Dann muss man eben dieses sagen und auch ein Beispiel hinterlegen wo es deutlich wird.
Du hast dieses Beispiel ja gezeigt weil du es wustest.
Es ist aber keinem Einsteiger zuzumuten immer diese "Krücken" zu wissen.
Im Interesse MQs sollte es doch sein das ihre Dokumentation verständlich ist.
Es gibt kein Sprachproblem, denn die Fumktion ist in alles Sprachen falsch.
In meinen Augen Faulheit und Ignoranz von MQ.
Im Prinzip ist alles besprochen.
Amando weis wie er die echte Zahl ermittelt und wir können anderen den Tipp geben.
Ach der Rest deines vorletzten Post ist richtig. Es ist mühselig es zu wiederholen .
Aber ich glaube daran das MQ es besser machen wird. Man sieht es, sie geben sich Mühe . Viele neue Funktionen sind deutlich besser Dokumentiert.
Wenn ich daran zurück denke wie vor 10 Jahren die Dokumentationen einfach nur durch den Übersetzter gejagt wurde, inklusive Code, da konnte man nur den Kopf schütteln.
Das weist du sicher auch alles.
Machen wir hier einen Strich drunter und beenden das Thema
Lassen Sie uns zustimmen, dass die Dokumentation besser sein könnte.
Ihr Verständnis der Market Watch ist jedoch falsch, die Dokumentation ist vollkommen korrekt (obwohl sie möglicherweise nicht klar genug und verstreut ist). Ausgewählt ist nicht dasselbe wie sichtbar, daher gibt SymbolsTotal () die Anzahl der ausgewählten Symbole korrekt zurück, jedoch nicht der sichtbaren Symbole.
Ich habe keine Ahnung von der deutschen Übersetzung der Dokumentation, aber es könnte auch ein Übersetzungsproblem sein. Meine Muttersprache ist Französisch, aber ich habe nie MT5 oder die Dokumentation auf Französisch verwendet, weil die Übersetzung einfach schrecklich ist (oder so war, wie ich es nicht getan habe) jahrelang überprüfen). Manchmal ist es sogar auf Englisch nicht klar.
Wie auch immer, es ist schwierig, eine detaillierte technische Diskussion mit einem Übersetzer zu führen. Ich habe Carl alles auf Englisch erklärt. Hoffentlich kann er es direkt auf Deutsch erklären, wenn er will und wenn nötig.
Ich dachte immer das du deutsch ohne Übersetzer kannst, weil das gut lesbar war.
Freue mich trotzdem auf weitere fundierte Kenntnisse von dir zu anderen Themen.