Das braucht er nicht. Ich habe von Anfang an verstanden, dass es eine interne und externe MarketWatch gibt.
Ich dachte immer das du deutsch ohne Übersetzer kannst, weil das gut lesbar war.
Freue mich trotzdem auf weitere fundierte Kenntnisse von dir zu anderen Themen.
Das ist gut. Aber worüber diskutieren wir dann hier?
Na ja , du hast dich ja eingemischt und bist auf deutsche Genauigkeit getroffen :-)
Ich habe zum Spaß mal eine Umfrage gestartet zum Thema. Mal sehen wie die Masse es sieht.
Von welchen Massen sprichst du hier? ;)
Warts ab, es gibt hier viele die mitlesen und echt viel Wissen haben. Das rieche ich.
Wenn du noch was riechst bist du Covid-19 frei ;)
Off topic: Ich kenn einen der hat das schon in Dez.2019 gehabt. Er wird sich Antikörper testen lassen. bin gespannt auf das Ergebnis.
Er hat nix geschmeckt und gerochen, 40° Fieber, schon lange wieder gesund
so ich hab mir das jetzt weiter angesehen, das interessante an der Sache ist, das die unsichtbaren Symbole im Marketwach in der Mitte bleiben, wenn ein neues Symbol hinzugefügt wird.
erste abfrage
2te Abfrage nach hinzufügen eines Symbols
abgefragt habe ich mit folgenden script
das heist soviel, wenn man die Symbole über die Schleife abfragen will, dann muss man innerhalb der Schleife noch eine eigene Zählweise installieren, damit die Calc Symbole auch in der anzahl ausgeblendet werden.
Nix für ungut, als ich bin noch immer der Meinung, das ist erstens nicht dokumentiert und 2tens ein Fehlverhalten.
Wenn sich die Calc Symbole wenigstens immer am Ende einreihen würden, dann wäre wenigstens die Bearbeitung leichter
Also, ich finde das Thema und der Aufwand dazu langsam absurd!
Behindert es einen in irgendeiner Weise beim Handel? Ich sehe das nicht! Mit den MQL5 kann ein EA alles so einstellen, wie er es braucht.
Und mit der Maus kann man auch im MarketWatch alles so einstellen, wie man es gerne hätte. Also wo ist das Problem?
Vergessen wir nicht, dass uns eines der besten Terminals inkl. der Kurse kostenlos zur Verfügung steht.