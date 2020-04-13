UNSERIÖSE Benutzerkonto-Blockade durch MQL5

Nach dem ich nun seit über 2 Wochen ERFOLGLOS damit kämpfe, die durch MQL5 durchgeführte Benutzerkonten-Einschränkung zu beseitigen, gestatte ich mir, diese unerträgliche Schikane nun mal zu veröffentlichen. Dies, zumal ich einerseits vor einigen Wochen mit einer bis heute noch nicht erklärten Forderung von ca. 19,00 EUR belastet wurde und nun - darüber hinaus - über ein DEPOT-Guthaben von ca. 50 USD NICHT VERFÜGEN kann. Das ist wohl des Guten zu viel!...bzw. kann ich nicht mehr als seriös einstufen.
 
Josalbi:
Auch wenn das Thema noch 10 mal eröffnest wird das nur zu einer Forum-Sperre führen.

Gewöhne dich an die Lage und lernen daraus, oder zeige den Eintrag mit der Forderung.

Decke persönliches ab. Vielleicht können wir dir erklären was es damit auf sich hat.

 

Also ich kann mir nicht vorstellen, das es sich hier um eine ungerechtfertigte abbuchung handelt

aber der beweis ist bis dato schuldig geblieben

 
Josalbi:
Josalbi, MQ ist keine Bank - darf keine Bank sein, also sind Ein- und Auszahlungen eben anders!!! Einzahlungen können nicht einfach ab- oder zurückgebucht werden, es sei denn das Konto wird geschlossen!

Für unklare Buchungen gibt es den ServiceDesk und das Schlichtungsverfahren - beide dauern halt, da nützt auch Deine Posts hier nicht!

Christian:

ok und danke, wenn ich richtig verstanden habe, sollte ich ein Screnshoot machen und hier zeigen....dem werde ich gerne nachkommen..
amando:

Also ich kann mir nicht vorstellen, das es sich hier um eine ungerechtfertigte abbuchung handelt

aber der beweis ist bis dato schuldig geblieben

Hallo, mag sein, aber wie soll ich da jetzt den Nachweis bringen? Kann ggbf. eine Copie von der Abbuchung machen...aber da sieht man ja nicht, für was das war....oder gibt es da noch irgendwo ein Info über den Belastungsgrund?
Christian:

Hier bitte nachstehend.....

 
Josalbi:

Hmmm ... was soll ich damit?

Das hat NULL Information zu deiner Behauptung das 19 € unberechtigt abgezogen wurden.

Hier siehst du einen Auszug aus meinem MQL5 Konto

Rot Abbuchung

Blau Einzahlung



Ganz einfach.

Findest du unter Account auf deinem Profil.

Entweder du trägst zur Lösung bei oder du wartest auf den Service Desk.

 
Josalbi:

Ich vermute einmal das ist der erste Schritt der Kontenschließung..
Christian:

Danke für Dein Info, wo ich das sehen kann...bin gespannt, ob ich das nun noch öffnen kann, denn die Freistellung zur Rückzahlung meines Depotguthaben habe ich inzwischen erhalten....hab ich inzwischen auch schon durchgeführt.  Danach soll das leidige Problem geschlossen werden.
Christian:

...danke, so da habe ich diesen Nachweis jetzt....kannst Du daraus eine erklärung sehen?

