UNSERIÖSE Benutzerkonto-Blockade durch MQL5

Nach dem ich nun seit über 2 Wochen ERFOLGLOS damit kämpfe, die durch MQL5 durchgeführte Benutzerkonten-Einschränkung zu beseitigen, gestatte ich mir, diese unerträgliche Schikane nun mal zu veröffentlichen. Dies, zumal ich einerseits vor einigen Wochen mit einer bis heute noch nicht erklärten Forderung von ca. 19,00 EUR belastet wurde und nun - darüber hinaus - über ein DEPOT-Guthaben von ca. 50 USD NICHT VERFÜGEN kann. Das ist wohl des Guten zu viel!...bzw. kann ich nicht mehr als seriös einstufen.
Auch wenn das Thema noch 10 mal eröffnest wird das nur zu einer Forum-Sperre führen.
Gewöhne dich an die Lage und lernen daraus, oder zeige den Eintrag mit der Forderung.
Decke persönliches ab. Vielleicht können wir dir erklären was es damit auf sich hat.
Also ich kann mir nicht vorstellen, das es sich hier um eine ungerechtfertigte abbuchung handelt
aber der beweis ist bis dato schuldig geblieben
Josalbi, MQ ist keine Bank - darf keine Bank sein, also sind Ein- und Auszahlungen eben anders!!! Einzahlungen können nicht einfach ab- oder zurückgebucht werden, es sei denn das Konto wird geschlossen!
Für unklare Buchungen gibt es den ServiceDesk und das Schlichtungsverfahren - beide dauern halt, da nützt auch Deine Posts hier nicht!
Hier bitte nachstehend.....
Hmmm ... was soll ich damit?
Das hat NULL Information zu deiner Behauptung das 19 € unberechtigt abgezogen wurden.
Hier siehst du einen Auszug aus meinem MQL5 Konto
Rot Abbuchung
Blau Einzahlung
Ganz einfach.
Findest du unter Account auf deinem Profil.
Entweder du trägst zur Lösung bei oder du wartest auf den Service Desk.
Hier bitte nachstehend.....
...danke, so da habe ich diesen Nachweis jetzt....kannst Du daraus eine erklärung sehen?
