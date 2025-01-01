Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCComboBoxListViewItems CreateOnEventAddItemListViewItemsSelectSelectByTextSelectByValueValueCreateEditCreateButtonCreateListOnClickEditOnClickButtonOnChangeListListShowListHide ListViewItems Setzt die Anzahl der Elemente in der Dropdown-Liste des Steuerelements CComboBox. void ListViewItems( const int value // Anzahl der Elemente ) Parameter value [in] Anzahl der Elemente in der Dropdown-Liste. Rückgabewert Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück. AddItem Select