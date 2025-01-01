DokumentationKategorien
ListViewItems

Setzt die Anzahl der Elemente in der Dropdown-Liste des Steuerelements CComboBox.

void  ListViewItems(
   const int    value     // Anzahl der Elemente
   )

Parameter

value

[in]  Anzahl der Elemente in der Dropdown-Liste.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.