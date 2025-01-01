Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCComboBoxAddItem CreateOnEventAddItemListViewItemsSelectSelectByTextSelectByValueValueCreateEditCreateButtonCreateListOnClickEditOnClickButtonOnChangeListListShowListHide AddItem Fügt ein Element (Zeile) in die Liste des Steuerelements CComboBox hinzu. bool AddItem( const string item, // Text const long value // Wert ) Parameter item [in] Text. value=0 [in] Wert. Rückgabewert Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück. OnEvent ListViewItems