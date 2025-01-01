DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCComboBoxAddItem 

AddItem

Fügt ein Element (Zeile) in die Liste des Steuerelements CComboBox hinzu.

bool  AddItem(
   const string  item,     // Text
   const long    value     // Wert
   )

Parameter

item

[in]  Text.

value=0

[in]  Wert.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.