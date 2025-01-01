DokumentationKategorien
OnMouseUp

Virtueller Handler des Maus-Ereignisses "MouseUp" (Maustaste loslassen) von Steuerelement CButton.

virtual bool  OnMouseUp()

Rückgabewert

true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.

Hinweis

Die Ereignis "MouseUp" erscheint beim Loslassen der linken Maustaste, wenn sich der Mauszeiger über dem Steuerelement befindet.