OnMouseUp Virtueller Handler des Maus-Ereignisses "MouseUp" (Maustaste loslassen) von Steuerelement CButton. virtual bool OnMouseUp() Rückgabewert true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false. Hinweis Die Ereignis "MouseUp" erscheint beim Loslassen der linken Maustaste, wenn sich der Mauszeiger über dem Steuerelement befindet. OnMouseDown CEdit