OnMouseUp

Il gestore dell'evento (event handler) "MouseUp" (rilascio del pulsante sinistro del mouse) .

virtual bool  OnMouseUp()

Valore di ritorno

true se l'evento è stato elaborato, altrimenti false.

Nota

L'evento "MouseDown" si verifica quando si rilascia il pulsante sinistro del mouse sul controllo.