OnMouseDown

Virtueller Handler des Maus-Ereignisses "MouseDown" (das Drücken der Maustaste) von Steuerelement CButton.

virtual bool OnMouseDown()

Rückgabewert

true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.

Hinweis

Die Ereignis "MouseDown" erscheint beim Drücken auf die linke Maustaste, wenn sich der Mauszeiger über dem Steuerelement befindet.