Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCButtonOnMouseDown CreatePressedLockingOnSetTextOnSetColorOnSetColorBackgroundOnSetColorBorderOnSetFontOnSetFontSizeOnCreateOnShowOnHideOnMoveOnResizeOnMouseDownOnMouseUp OnMouseDown Virtueller Handler des Maus-Ereignisses "MouseDown" (das Drücken der Maustaste) von Steuerelement CButton. virtual bool OnMouseDown() Rückgabewert true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false. Hinweis Die Ereignis "MouseDown" erscheint beim Drücken auf die linke Maustaste, wenn sich der Mauszeiger über dem Steuerelement befindet. OnResize OnMouseUp