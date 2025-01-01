DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCButtonLocking 

Locking (Get-Methode)

Erhält den Wert der Eigenschaft "Locking" (Fixieren) des Steuerelements CButton.

bool  Locking()

Rückgabewert

Die Eigenschaft "Locking" (des Steuerelements CButton.

Locking (Set-Methode)

Setzt den Wert der Eigenschaft "Locking" (Fixieren) des Steuerelements CButton.

void  Locking(
   const bool  flag      // Wert
   )

Parameter

flag

[in]  Der neue Wert der Eigenschaft "Locking" des Steuerelements CButton.

Rückgabewert

Nichts.