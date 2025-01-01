- Create
- Pressed
- Locking
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetColorBorder
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnResize
- OnMouseDown
- OnMouseUp
Locking (Get-Methode)
Erhält den Wert der Eigenschaft "Locking" (Fixieren) des Steuerelements CButton.
bool Locking()
Rückgabewert
Die Eigenschaft "Locking" (des Steuerelements CButton.
Locking (Set-Methode)
Setzt den Wert der Eigenschaft "Locking" (Fixieren) des Steuerelements CButton.
void Locking(
Parameter
flag
[in] Der neue Wert der Eigenschaft "Locking" des Steuerelements CButton.
Rückgabewert
Nichts.