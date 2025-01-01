Create

Erstellt ein Steuerelement CButton.

virtual bool Create(

const long chart,

const string name,

const int subwin,

const int x1,

const int y1,

const int x2,

const int y2

)

Parameter

chart

[in] ID des Charts, auf dem ein Steuerelement erstellt wird.

name

[in] Der eindeutige Name des Steuerelements.

subwin

[in] Der Unterfenster des Charts, in dem ein Steuerelement erstellt wird.

x1

[in] Der Wert der X-Koordinate des oberen linken Punktes.

y1

[in] Der Wert der Y-Koordinate des oberen linken Punktes.

x2

[in] Der Wert der X-Koordinate des unten rechten Punktes.

y2

[in] Der Wert der Y-Koordinate des unten rechten Punktes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.