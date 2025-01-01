- Create
- Pressed
- Locking
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetColorBorder
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnResize
- OnMouseDown
- OnMouseUp
Pressed (Get-Methode)
Erhält den Wert der Eigenschaft "Pressed" (Zustand) des Steuerelements CButton.
|
bool Pressed()
Rückgabewert
Die Eigenschaft "Pressed" (des Steuerelements CButton.
Pressed (Set-Methode)
Setzt den Wert der Eigenschaft "Pressed" (Zustand) des Steuerelements CButton.
|
bool Pressed(
Parameter
pressed
[in] Der neue Zustand des Steuerelements CButton.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.