Pressed (Get-Methode)

Erhält den Wert der Eigenschaft "Pressed" (Zustand) des Steuerelements CButton.

bool  Pressed()

Rückgabewert

Die Eigenschaft "Pressed" (des Steuerelements CButton.

Pressed (Set-Methode)

Setzt den Wert der Eigenschaft "Pressed" (Zustand) des Steuerelements CButton.

bool  Pressed(
   const bool  pressed      // Zustand
   )

Parameter

pressed

[in]  Der neue Zustand des Steuerelements CButton.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.