OnSetColorBorder

Virtueller Handler des Ereignisses "SetColorBorder" (Änderung der Eigenschaft OBJPROP_BORDER_COLOR) des Steuerelements CButton.

virtual bool OnSetColorBackground()

Rückgabewert

true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.