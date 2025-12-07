请观看如何免费下载自动交易
在这种 "之 "字形走势中，当价格超过波动率临界值时，就会确认一个新的波动点。波动率定义为当前标准差 × 乘数。
它不是扫描固定深度内的绝对高点/低点，而是评估相对于本地波动水平的极端值，并在触发阈值的移动中提取最极端的价格。由于标准差逐条变化，因此阈值可动态适应不断变化的市场条件。
一条水平线从最近一次确认的波动中延伸出来，预测出一个有统计意义的边界：价格很可能会反弹遵守该边界，或者突破该边界。
有很多方法可以看到这个指标。在看跌趋势中，您可以将高于预测水平的价格走势视为噪音，并在该线下方设置卖出止损，或者直接在该水平进场--如果价格突然出现与交易相反的背离，则在盈亏平衡时出场。
了解投入：
- 长度越长，意味着线段越长（转折点越少），同样，长度越短，转折点越多，"之 "字形线段越短。
- 波动乘数越高，意味着越难触发阈值--更多刚性腿，波动乘数越低，意味着越容易触发阈值--更多反应腿
