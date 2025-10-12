und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Handelsverlauf löschen - Skript für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 11
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Einfaches Skript. Wenn es gestartet wird, entfernt es alle Auto-Trading-Symbole auf dem Chart - Pfeile und Linien, die sie verbinden.
Das Skript deaktiviert nicht die Anzeige der Handelshistorie auf dem Chart. Das heißt, die Autotrading-Symbole können nach einiger Zeit wieder auf dem Chart erscheinen, vorausgesetzt, dieser Modus ist für den Chart aktiviert (PCM-Menü):
Sie können damit alle Autotrading-Symbole schnell und vorübergehend löschen, damit sie keinen Platz in der Liste der Chart-Objekte einnehmen (Strg + B).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/63519
Der Indikator sucht im Chart nach Price-Action-Mustern "Pin Bar" und setzt Icons auf den Balken mit dem gefundenen Muster.Fraktale Dynamik
Modifikation des Standardindikators Fractal
Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.