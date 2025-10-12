Einfaches Skript. Wenn es gestartet wird, entfernt es alle Auto-Trading-Symbole auf dem Chart - Pfeile und Linien, die sie verbinden.

Das Skript deaktiviert nicht die Anzeige der Handelshistorie auf dem Chart. Das heißt, die Autotrading-Symbole können nach einiger Zeit wieder auf dem Chart erscheinen, vorausgesetzt, dieser Modus ist für den Chart aktiviert (PCM-Menü):





Sie können damit alle Autotrading-Symbole schnell und vorübergehend löschen, damit sie keinen Platz in der Liste der Chart-Objekte einnehmen (Strg + B).